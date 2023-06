È molto probabile che tu stia commettendo questo grave errore quando ti asciughi i capelli

Non tutte lo sanno, ma il modo in cui ti asciughi i capelli può farli diventare crespi. Questo errore lo commettono tante donne, non farlo mai!

Tutte sappiamo che è molto importante mantenere i nostri capelli puliti e ordinati. Una chioma per essere sana ha bisogno di ulteriori cure e attenzioni ed esistono molti prodotti per tenerli in salute. Ma ognuna di noi ha il suo metodo per lavare e asciugare i capelli.

Ci sono molti aspetti che poche conoscono sul modo corretto per farsi la piega. Quest’ultima per essere impeccabile ha bisogno di alcuni accorgimenti, ma commettiamo degli errori che sono purtroppo comuni quando ci asciughiamo i capelli. Questo perché il modo in cui lo facciamo può condizionare l’aspetto che avranno i nostri capelli quando saranno asciutti. Il nemico numero uno delle donne è il crespo e la causa può essere anche il modo in cui asciughiamo la nostra capigliatura.

Attenzione a come asciughi i capelli, questo errore può rovinarli

Sembrerà una cosa da poco, ma asciugare i capelli partendo dalle punte è un grave errore. Lo ha svelato Tatum Neill, direttore creativo di Aveda Arts & Sciences Institutes e Elevate Hair sul quotidiano online Huffpost. L’esperto di hairstyle ha spiegato che tante persone tendono ad asciugarsi i capelli partendo dalle punte, per poi occuparsi delle radici solo quando queste sono asciutte.

Secondo Neill, invece, questo metodo è scorretto. Questo perché rallenta il processo di asciugatura e l’umidità delle radici tende a scendere nelle punte, bagnandole. L’effetto che si ottiene è immaginabile: ovvero il crespo. Ma non è solo questo il danno che produce questo sistema di asciugatura. Un altro rischio è che allungando i tempi per asciugare i capelli, questi si possono bruciare, soprattutto nelle punte. Il motivo risiede nel calore prodotto dal phon, soprattutto quando facciamo la piega, che richiede tempi più lunghi. Eppure continua ad essere uno degli errori più comuni delle donne quando si asciugano i capelli con il phon.

Allora cosa bisogna fare? Tatum Neill ha consigliato di invertire e di occuparsi prima delle radici dei capelli. Solo quando queste sono perfettamente asciutte, ci si può occupare del resto della chioma. Il risultato è che la capigliatura sarà più definita e l’effetto crespo svanirà come per magia. Dopo che proverai questo metodo non ti porrai più il problema del perché nonostante i prodotti che utilizzi i tuoi capelli appaiono così gonfi, sfibrati e ruvidi.