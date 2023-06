Hai il dubbio di essere incinta? Questi segnali te lo confermeranno al 100%: auguri cara mamma!

Ci sono alcuni segnali che possono essere considerati a tutti gli effetti come una conferma di essere incinta. Scopriamo insieme quali sono.

I segnali che indicano l’inizio di una gravidanza possono essere diversi e variegati. Ce ne sono alcuni però che sono più comuni di altri e che vale la pena di conoscere. Non tutte infatti riescono ad avere percezione di quelli che sono i piccoli cambiamenti che cominciano ad esserci nel corpo.

Proprio per questo di seguito andremo ad approfondire l’argomento elencandovi quelli che sono i segnali inequivocabili della gravidanza. Si tratta di sintomi che tendono a comparire fin dai primissimi giorni e che sono dovuti ai cambiamenti ormonali che si verificano durante questo periodo.

Sei incinta? Ecco i segnali che lo rivelano inequivocabilmente

Tanto per cominciare, bisogna sottolineare che i sintomi che si verificano solitamente quando si è incinta si verificano già dopo pochi giorni dal concepimento e chiaramente continueranno con la crescita del bambino. Ciò detto, è chiaro che essi variano da donna a donna tuttavia ce ne sono alcuni che risultano essere più comuni di altri.

In primis, tra i segnali che rivelano inequivocabilmente una gravidanza in atto ci sono un aumento del volume del seno come anche una spiccata sensibilità dei capezzoli. Spesso, poi, si finisce per accusare vomito, nausea e disturbi dell’appetito. A causa dei cambiamenti ormonali che si verificano in questo periodo, inoltre, molte donne cominciano ad avere degli sbalzi d’umore come anche a soffrire di una stanchezza generalizzata e sonnolenza. Chiaramente, uno dei segnali inequivocabili che indicano la presenza di una gravidanza è banalmente l’assenza di mestruazioni.

A tal proposito, però, è importante sottolineare che in caso di avvio di una gravidanza non si può escludere la presenza di perdite di sangue. Queste infatti sono dovute all’impianto dell’embrione e talvolta possono continuare a comparire anche nel corso della gravidanza, in concomitanza con il periodo mestruale. Da citare poi è anche il fenomeno della stitichezza che è tipico delle donne in dolce attesa. Esso è causato dal progesterone che finisce per rallentare le contrazioni intestinali rendendo più difficile l’evacuazione. Di conseguenza, per evitare problemi, gli esperti consigliano di seguire una dieta ricca di fibre e acqua che aiutano a migliorare il transito intestinale.

In ultima analisi, un altro segnale che conferma al 100% di essere incinta consiste in una aumentata necessità di urinare. Subito dopo il concepimento, infatti, l’utero comincia ad aumentare di volume causando un inevitabile aumento dello stimolo ad urinare, a discapito di una minore capacità di trattenere l’urina. Ad ogni modo , è importante sottolineare che si tratta di indicazioni generali e che dunque ogni sintomo varia da donna a donna.