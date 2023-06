Hai la casa sempre in disordine? Il motivo é più semplice di quel che pensi: fai così tutti i giorni

Se hai casa sempre in disordine, c’è un modo davvero semplice e pratico per pulire e mettere ordine: ecco cosa devi fare a cadenza quotidiana

In questo particolare periodo ci si dedica alle pulizie della casa con maggiore frequenza, non a caso le chiamiamo infatti pulizie di primavera. Si approfitta di questo periodo perché le temperature non sono né troppo alte né troppo basse. Si va a lavare quindi tutto quello che non si poteva lavare di inverno. Si fanno più lavatrici, in quanto con il cambio stagione si vanno a mettere da parte i capi invernali, ma prima di farlo bisogna lavare tutto.

Ma non solo, si vanno a pulire anche le persiane e le tapparelle, si dà una rinfrescata ai muri colpiti da muffa e umidità, spesso si ristruttura casa, o semplicemente si cambia il look all’arredamento. Tuttavia, non bisogna trascurare le faccende quotidiane, questo sono indispensabili per vivere in un ambiente pulito e igienizzato. Molte persone prese dagli impegni quotidiani e dal lavoro, tendono a pulire casa nel weekend o nel loro giorno libero. Così facendo però, non ottimizziamo il tempo ma soprattutto non ne abbiamo più da dedicare a noi stessi.

L’ideale è dedicare almeno 10 minuti al giorno alla pulizia della casa, in modo da non sprecare il nostro weekend. Se non riesci ad avere casa sempre in ordine, devi assolutamente mettere in pratica questi step ogni giorno.

Casa sempre ordinata: ecco cosa devi fare tutti i giorni

L’ideale è dedicarsi alle pulizie per poco tempo ma in modo costante, quindi anche solo 10 minuti o massimo mezz’ora al giorno. Occuparsi delle faccende indispensabili, quindi rifare i letti, spolverare, lavare i piatti, passare l’aspirapolvere e igienizzare i sanitari del bagno. Inoltre dobbiamo ricordarci di non rimandare mai, se infatti procrastiniamo, non lo faremo mai. Meglio stabilire degli orari e delle scadenze.

Molto importante è anche piegare subito il bucato appena lo togliamo steso. Se lo lasciamo sulla sedia, infatti, questo si sporcherà nuovamente di polvere. Per avere casa sempre in ordine, meglio mettere delle regole che devi rispettare tu in primis e poi gli altri. Sbarazzati poi delle cose superflue, fai il cosiddetto decluttering, quindi tutti i capi che non indossi più e gli oggetti che non utilizzi più. Dopo aver cenato, non sdraiarti sul divano, sparecchia e lava subito i piatti, magari tramite un lavoro di squadra. In questo modo sarai più sereno e potrai riposarti come desideri o uscire.