I 10 rooftop bar di Roma da non perdere, hanno le viste più belle sulla Capitale

I consigli da segnare in agenda: ecco i 10 rooftop bar di Roma da non perdere, con le viste più belle sulla Capitale. Tutte le informazioni utili.

Visitare la città di Roma non è solo ammirare i suoi antichissimi e immortali monumenti, passeggiare per vie e piazze dove si affacciano palazzi barocchi e cercare il fresco alle sue fontane. La Città Eterna offre anche tanti locali eleganti di tendenza. Come i bar sulle terrazze dove ammirare la magia del suo panorama unico.

Si tratta di quelli che sono chiamati rooftop bar ovvero bar in cima a un tetto e sono delle terrazze panoramiche da togliere il fiato dove sedersi a tavoli o su divani di design e sorseggiare cocktail originali. A Roma trovate numerosi rooftop bar, nel cuore del centro storico, sui tetti degli hotel di lusso. Un piacere da concedersi almeno una volta.

Se capitate a Roma, qui vi segnaliamo i rooftop bar che non potete perdervi. Ecco dove andare e tutto quello che bisogna sapere.

I 10 rooftop bar di Roma con le viste più belle sulla Capitale

Vi proponiamo una selezione di 10 rooftop bar di Roma, con le viste più belle ed emozionanti sulla Città Eterna. Locali eleganti e alla moda, che propongono una vasta offerta di cocktail, bevande e anche cucina, per un’esperienza indimenticabile a Roma.

Singer Palace Hotel, via Alessandro Specchi 10, rooftop e ristorante dell’hotel offre una vista mozzafiato su tutta Roma e sui tetti della adiacente via del Corso.

Terrazza Mirador, via del Gianicolo 3, bar circondato da un giardino all’interno di Villa Agrippina, hotel del gruppo Gran Melià Hotel International. Con vista su Castel Sant’Angelo e sul Tevere, il rooftop bar propone cocktail firmati e un’atmosfera da Isole Baleari.

Mùn – Rooftop Cocktail Bar, piazza dell’Esquilino, Rione Monti, all’ottavo piano dell’Hotel DoubleTree by Hilton Rome Monti. Dal tardo pomeriggio a notte fonda, il bar accoglie ospiti per aperitivo, cena e feste. La vista è sulla Basilica di Santa Maria Maggiore.

Cielo Bar, Via Sistina 69, al settimo piano dell’Hotel de la Ville. Un bar e ristorante aperto in tarda mattinata e alla sera, con vista su Trinità dei Monti e piazza di Spagna. Alla sera c’è anche la musica dal vivo.

Terrazza Les Etoiles, via dei Bastioni 1, Rione Prati, in cima all’Hotel Atlante Star. Bar aperto dal pomeriggio a notte fonda, con ristorante aperto a pranzo nel weekend. Questo rooftop offre una spettacolare vista sui tetto di Roma.

Paparazzo Bar & Rooftop, Via Federico Cesi 37, Prati, sopra l’hotel Le Méridien Visconti Rome. Dall’inconfondibile stile colorato anni ’60, questo bar è ispirato in tutto alla Dolce Vita, dai cocktail agli eventi speciali.

Organics Sky Garden, via di San Basilio 15, tra piazza Barberini e via Venerto, al sesto piano dell’Aleph Rome Hotel Curio Collection by Hilton. Qui si può fare l’aperitivo e cenare. C’è anche la piscina, per un tuffo rinfrescante tra i tetti di Roma.

I Sofà Bar Restaurant & Roof Terrace, via Giulia 62, all’Hotel Indigo Rome St. George. Con vista sul Tevere e sul Vaticano, questo bar e ristorante è aperto anche agli ospiti esterni all’albergo a colazione, per l’aperitivo e la cena.

Rooftop Spritzeria Monti, Via dei Serpenti 108. Nelle vicinanze del Quirinale, questo locale aperto da pochi anni è molto amato dai romani. Con uno scorcio sul Colosseo, il suo punto forte sono gli spritz, in tante diverse varianti.

La Terrazza del Cesàri, via di Pietra 89/A, zona Pantheon. Aperto dal pomeriggio alla sera, questo rooftop bar è ospitato all’ultimo piano dell’Hotel Cesari, uno dei più antichi di Roma. Con vista su piazza di Pietra e gli edifici circostanti nel cuore di Roma. Un luogo dove rifugiarsi dal caos e sorseggiare cocktail e vini.