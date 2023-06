I consigli (preziosissimi) per non dimenticarsi mai i bimbi in auto

Hai paura di dimenticare tuo figlio in macchina e mettere in pericolo la sua vita? Segui questi preziosi consigli per essere sicura.

In seguito ai drammatici avvenimenti di Roma, sempre più genitori stanno sviluppando ansie e paure riguardo i bambini in macchina. La spaventosa vicenda che ha visto un papà dimenticarsi tragicamente sua figlia piccolissima in macchina nel seggiolino, causando così il suo decesso a causa del caldo e le temperature elevate di giugno, ha sconvolto tutta l’Italia, ma ha colpito in modo particolare chi ha figli ancora piccoli.

È una situazione drammatica in cui possiamo, ahimè, ritrovarci tutti a prescindere da quanto vogliamo bene ai nostri figli e a quanta attenzione prestiamo alla loro sicurezza. Non è infatti la prima volta che accade un simile dramma e gli esperti hanno stabilito che si tratta di momentanei, terribili, black out mentali che possono capitare a tutti, in determinate condizioni emotive e psicofisiche. Ma ci sono alcuni consigli preziosi che possiamo seguire per scongiurare questi epiloghi drammatici.

Segui questi consigli preziosi per non dimenticare mai tuo figlio in macchina

Questi consigli sono davvero preziosi, soprattutto per tutti quei genitori che si sentono preoccupati e in ansia di trovarsi in situazioni analoghe a quelle raccontate tante volte dalle cronache di tutto il mondo. Dimenticare il proprio bambino in auto è qualcosa di terribile ed evitare che accada è una priorità. La prima cosa, fondamentale sempre, è prendersi cura della propria salute mentale. Molto spesso questi improvvisi blackout sono dovuti a fortissimi stati di stress e sovraffaticamento: non trascurare la tua salute psicofisica, nemmeno se sei un neo-genitore o potrebbe andarci di mezzo anche tuo figlio. Investi nella psicoterapia per te e per il tuo partner e sarà la cosa migliore che farai per tutta la famiglia.

Se sei preoccupato che possa capitare anche a te, chiedi alle maestre o alle caretaker dell’asilo di tuo figlio di avvertirti con una chiamata o un messaggio qualora non vedessero il bambino arrivare a scuola. Prevenire è meglio che curare. Installa un dispositivo di allerta che si attivi quando ti allontani dal veicolo senza tuo figlio: in commercio ne esistono diversi, sempre più accessibili, viste le ultime vicende.

Se ti capita di vedere un bambino solo in un seggiolino, nell’auto di un’altra persona, a scanso di equivoci, chiama il 118 o le autorità competenti in materia. Magari non è niente, ma, invece, sì!