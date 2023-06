Le donne si stanno rendendo conto solo ora di aver indossato reggiseni sbagliati per tutta la vita

Solo ora potresti renderti conto che il reggiseno che indossi non va bene. Una stilista spiega alcuni segreti che non hai mai conosciuto

Il reggiseno è il capo più utilizzato dalle donne di ogni età. Tantissime non escono mai senza e molto spesso non lo tolgono nemmeno per dormire. Da anni ci siamo abituate all’idea che il reggiseno è benefico per la salute del nostro seno e ci aiuta anche a nascondere i nostri capezzoli dalle magliette.

Tuttavia, nessuno ci ha mai detto quale fosse il reggiseno più adatto a noi e alla forma del nostro corpo. Questo perché i modelli in vendita sono di taglia standard e spesso ci inducono a scegliere quella sbagliata. Questo aspetto è venuto fuori soltanto ora, ma nessuna lo sapeva anche se hanno indossato coppe sbagliate pur rendendosi conto che non erano perfette al 100% sui propri seni.

Se il reggiseno che indossi fosse sbagliato? Ecco la verità

La verità arriva da Kenzie, un’influencer inglese che ha svelato di aver scoperto che i reggiseni che indossava non erano della sua taglia. La donna, che sui social si chiama @stylingwithkenzie, è un’esperta di moda che vanta 450mila followers. L’influencer ha svelato i segreti che deve avere un reggiseno per starci bene. La ragazza ha raccontato di aver scoperto di non indossare il reggiseno giusto dopo aver lavorato per un’importante azienda.

“La vestibilità della fascia del reggiseno – dice Kenzie –, è importante. Deve adattarsi alla parte bassa della schiena”. L’influencer ha spiegato che molte donne sbagliano la misura e tendono ad attaccarla all’uncino più stretto. Un altro errore che fanno le donne, secondo Kenzie, è quello di sbagliare la coppa. “La vestibilità della coppa è influenzata da quella della fascia – spiega la donna – . Se cambi la taglia della fascia e la riduci devi aumentare la taglia della coppa”.

La stilista ha svelato poi che se il seno fuoriesce dalla coppa dai lati o da sopra significa che la coppa è troppo piccola. Kenzie ha messo in guardia anche quelle che sbagliano e comprano reggiseni più grandi: “Se il reggiseno è cascante, con pieghe e spazi vuoti significa che è troppo grande”. Questo anche se le spalline e la fascia sono della dimensione giusta.

Un segreto che pochissime conoscevano è quello della forma della coppa. La stilista ha detto che ne esistono 25, anche se nella maggior parte dei negozi ne vendono solo di 5 tipi. “Potresti indossare un tipo di reggiseno, ma essere più adatta a un balconcino per la forma del tuo seno”, ha chiarito Kenzie. Tantissime donne hanno seguito il suo consiglio, ringraziandola per averle svelato una realtà che non conoscevano.