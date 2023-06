Matita per le labbra, forse non l’hai mai usata così: prova subito e vedrai che risultati

Un tocco importante per il nostro make up è sicuramente la matita per le labbra. Oggi ti sveliamo come metterla con un paio di trucchi.

Sentirci belle con noi stesse è sicuramente un passo molto importante. A chi non piace dedicare qualche momento la mattina, prima di uscire di casa al make up. Magari un filo di mascara ed un po’ di rossetto e basta. Noi però oggi ci vogliamo svelare come mettere la matita per le labbra.

Non la usate spesso? Da questo momento in poi, una volta provati questi 5 trucchi sarà il vostro mai più senza! Per noi lo è stato assolutamente. Non ci perdiamo in troppe parole ed andiamo a scoprire tutti i segreti che ruotano attorno a lei.

Matita per le labbra? Ecco 5 trucchi

Come prima cosa diciamo che la matita per le labbra ha visto la sua massima commercializzazione nel periodo degli anni Novanta ed inizio Duemila. Successivamente è un po’ diminuito il suo uso, per via delle varie mode del momento.

Questo però non vuol dire che non è un’ottimo prodotto per la nostra bellezza e per il trucco. Ci sono alcune cose che possiamo fare davvero incredibili. Molto spesso tanto è anche in base a come si sceglie il colore. Come prima cosa noi ti consigliamo, se non sei molto pratica nell’utilizzo di iniziare con una colore nude. In questo caso non fare solamente il contorno ma colora completamente le labbra.

Ad un effetto ottico sembreranno più uniformi e super levigare dall’effetto super mat. Vuoi qualcosa di più importante? Applica sopra un rossetto o un gloss. Ma come si mette la matita? Devi utilizzare una tecnica ad X. Come prima cosa se ami la forma a cuore e vuoi enfatizzarla utilizzala accentuando l’arco di Cupido facendo proprio una X.

Utilizzale poi come line guida per colorare tutte le labbra, più ti avvicinerai all’angolo esterno più il colore sarà sfumato. E’ importantissimo poi che sia ben temperata prima di utilizzarla, altrimenti non possiamo decidere effettivamente come usarla.

Sapevi che puoi anche ingrandire le labbra? In che modo? Con la tecnica dell’ overlining. Disegnando le labbra leggermente sopra dove sono quindi andando fuori ma rispettando il contorno, senza eccedere! In questo caso è d’obbligo la matita nude. Un piccolo consiglio, sceglila sempre waterproof durerà molto più a lungo e non avrai problemi con le sbavature durante il giorno.

Per avere labbra perfette poi, fai periodicamente uno scrub anche con del semplice zucchero e miele. Applica un balsamo labbra e parti sempre dal centro con la matita e poi vai verso l’esterno.

Come scegliere il colore della matita però? Parti sempre dalla tua carnagione, come tutto quello che scegli per il make-up. La matita labbra marrone sta bene a chi ha una carnagione più scura. Hai una pelle dorata? Perfetta per te la matita terracotta, se invece sei olivastra ottima è quella marrone cioccolato. Vuoi mettere una matita labbra più scura del rossetto? Fai attenzione è molto particolare come abbinamento, quindi provalo sempre ed esci solamente se sei sicura.

E se metto solamente la matita labbra senza il rossetto? Per noi è assolutamente un si, anzi la preferiamo sempre. Applichiamola come abbiamo imparato, magari enfatizzando l’arco di Cupido e preferiamo le matite che vengono vendute già con il loro pennellino. Adesso che conosci tutti i trucchi per le matite labbra non puoi non provarla se non l’hai mai fatto!