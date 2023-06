Togliere lo smalto dalle unghie senza acetone: con questi trucchi casalinghi diventa semplicissimo

Volevi cambiare lo smalto perché si è rovinato ma ti sei accorta di aver finito l’acetone? Niente paura ecco come fare!

Specialmente i estate è bello avere della mani curate sono sempre il nostro bigliettino da visita. Ecco quindi che ci mettiamo lo smalto e ci dedichiamo un po’ più di tempo rispetto all’inverno dove poverine soffrono il freddo e spesso sono chiuse dentro i guanti.

Ma se abbiamo preparato tutto quindi limetta, forbicine, smalto nuovo e stiamo per prendere l’acetone ma ci accorgiamo che è terminato cosa possiamo fare? Segui i nostri consigli e non avrai problemi a rimuovere lo smalto. E’ anche super economico perché abbiamo tutto in casa!

Togliere lo smalto senza acetone si può

A tutti piace avere delle mani curate con solamente lo smalto ma il problema è che spesso dura molto poco. In casa facciamo mille lavori che possono rovinarlo. Ecco quindi che bisogna sistemarlo perché ci fa sentire poco curate se usciamo di casa in questo modo.

Ovviamente con l’acetone il metodo migliore e più veloce ma se ci accorgiamo di averlo terminato non ci arrendiamo assolutamente. In casa abbiamo tutto quello che ci serve. Vi sveliamo, infatti, non una ma tre soluzioni alternative a costo praticamente zero, come accade con i mitici rimedi casalinghi.

Siete curiose di sapere cosa si serve? Iniziamo con l’olio di oliva! E’ perfetto per togliere lo smalto, prendiamo quindi un batuffolo di cotone e mettiamolo nell’olio, deve essere bello pieno. In questo modo nutriremo anche le cuticole, quindi effetto due in uno, non male.

Non viene via? Niente paura mettiamo uno strato di smalto trasparente che non dobbiamo far asciugare assolutamente e rimuoviamo tutto con l’olio, funzionerà sicuro! Potete provare altrimenti con un mix di aceto di vino e succo di limone.

Ci serviranno una parte di succo e due di aceto, immergiamo le nostre mani per qualche minuto e poi strofiniamo con un po’ di cotone. Avremmo detto addio al nostro smalto rovinato. Siamo giunti all’ultimo consiglio, ci serve il dentifricio, se possibile a pasta bianca è quello perfetto.

Mettiamone un bel quantitativo sulle nostre unghie colorate e lasciamo agire per un po’, possiamo aggiungere anche il bicarbonato di sodio per un’azione più rapida. Rimuoviamo sempre il tutto con un po’ di cotone. Quindi adesso non avete più scuse per non togliere lo smalto se in casa non c’è l’acetone! E voi conoscevate questi trucchi ?