Bonus di 3mila euro a famiglia se il capofamiglia fa questo

Ogni famiglia potrà ricevere un bonus di addirittura 3000 euro: basta fare una cosa. Vediamo insieme la procedura.

Tremila euro, per la maggior parte degli italiani, è più di uno stipendio mensile. Molte famiglie potranno ricevere un bonus di tale importo: è sufficiente che il capofamiglia faccia una cosa. In questo articolo vi spieghiamo tutto.

In arrivo un bonus da 3000 euro che potrà aiutare molte famiglie che versano in situazioni economicamente difficili. Rialzi, caro vita, bollette alle stelle e rate dei mutui sempre più alte stanno mettendo in difficoltà milioni di cittadini. Il Governo è già intervenuto con diversi sussidi per supportare le fasce più deboli della popolazione. In particolare sono stati rifinanziati il bonus bollette, il bonus acqua, il bonus Trasporti e il bonus asilo nido. Ora entrerà in scena un’altra agevolazione per permettere a diversi nuclei familiari di tirare un sospiro di sollievo.

Ecco come avere il bonus da 3000 euro

Il Governo Meloni, come visto, in questi pochi mesi, ha già messo in campo tante misure di sostegno per i redditi più bassi. In particolare l’Esecutivo cerca di sostenere le famiglie numerose. Ed è proprio per andare incontro alle esigenze di un numero crescente di nuclei familiari che è stato pensato questo nuovo bonus di 3000 euro.

Questo sussidio si rivolge a quelle famiglie in cui sono presenti anziani che necessitano di una badante. Infatti il Governo, con il Decreto Lavoro, ha approvato uno sgravio fiscale dei contributi per chi assume una badante. Fino ad oggi l’unica agevolazione prevista era la deducibilità dal reddito per i contributi previdenziali e assistenziali versati per la badante. Ma questo penalizzava chi, per varie ragioni, non fa la dichiarazione dei redditi. Infatti la detrazione consisteva nel togliere dal reddito complessivo su cui un contribuente paga l’IRPEF l’ammontare dei contributi versati. Va da sé che chi non paga nessuna Irpef perché ha redditi talmente bassi da essere esente, veniva penalizzato.

Pertanto il Governo di Giorgia Meloni ha deciso di intervenire e modificare questo meccanismo. D’ora in poi le famiglie che assumeranno una badante riceveranno un bonus di 3000 euro come sgravio. Infatti è stato stimato che, tra stipendio e contribuzione, una badante ad un anziano può arrivare a costare poco meno di 14.000 euro annui. In alcune città però anche molto di più perché gli stipendi in media sono più alti.

Ma molti pensionati non percepiscono nemmeno una pensione di 14.000 euro l’anno. Ecco allora che Giorgia Meloni e il suo team hanno messo mano alla situazione e, per chi assume una badante, arriva lo sgravio totale fino a 3.000 euro. Questo aiuto è stato previsto per 36 mesi, cioè fino al 2025. Per ottenere questo beneficio, però, l’anziano assistito dalla badante deve avere più di 65 anni.