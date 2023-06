Card da 380 euro per fare la spesa: chi potrà averla

Una misura di sostegno per contrastare il caro-spesa: ecco chi potrà avere la card di 380 euro e come potrà utilizzarla.

Giorgia Meloni, sia in campagna elettorale, sia al momento dell’insediamento del nuovo Governo, aveva dichiarato, anche in maniera veemente, di voler abbandonare la politica fatta di bonus e incentivi. La drammatica situazione economica che vive il nostro Paese deve averle evidentemente fatto cambiare idea, perché la carta da 380 euro per fare la spesa, per molte famiglie italiane sarà una vera e propria manna dal cielo. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa misura di sostegno.

L’inverno che ci siamo messi alle spalle, infatti, è stato un vero e proprio incubo per le famiglie italiane. Rincari ovunque, dalle bollette di luce e gas ai costi di rifornimento del carburante con diesel e benzina alle stelle. Per non parlare della spesa: per molti è diventata un vero e proprio incubo a causa degli enormi rincari sul costo delle materie prime.

La congiuntura economica che – va ricordato – si incastra dopo i difficilissimi anni di pandemia da Covid-19, deve quindi aver fatto cambiare idea alla maggioranza di centrodestra, circa le misure di incentivo e di sgravio del costo della vita, fondamentali in questa fase storica per un numero non esiguo di famiglie italiane. E, allora, andiamo a vedere cosa prevede la carta da 380 euro per fare la spesa.

La card da 380 euro per fare la spesa: come richiederla

Il Governo ha infatti stanziato ben 500 milioni di euro per il sostegno alle famiglie contro il caro-vita, il caro-spesa e l’inflazione galoppante che ne ha eroso il potere d’acquisto. La carta per effettuare la spesa sarà attiva dall’1 luglio e potrebbe essere attiva fino alla fine dell’anno. Si tratta di 380 euro (382 per la precisione) destinati alla famiglie più indigenti. Andiamo a capire come averla e che tipo di spese si possono effettuare.

A beneficiarne, secondo le stime, saranno circa un milione e 500mila famiglie, in base a criteri legati al reddito e al numero dei componenti. I beneficiari dovranno rientrare in determinate fasce ISEE e non essere già percettori di altri sussidi o misure di inclusione sociale o sostegno alla povertà. La carta si ritirerà direttamente negli uffici postali e ne avranno diritto coloro che hanno un ISEE entro i 15.000 euro all’anno.

Non servirà fare alcuna domanda per avere questa carta da 382 euro: saranno infatti i comuni di appartenenza a individuare i beneficiari e a contattarli, probabilmente proprio in queste settimane. La carta si potrà attivare entro il 30 settembre e servirà per l’acquisto di beni di prima necessità nei supermercati. Sono quindi esclusi dalla possibilità di acquisto altri beni, quali, per esempio, gli alcolici.