Che tipo di genitore sei? Scegli un’immagine e saprai tutto sul rapporto con i tuoi figli

Vuoi scoprire di più sul rapporto tra te e tuo figlio? Questo test ti permetterà di conoscerti più a fondo.

Essere genitori non è per niente semplice, poiché vi sono sfide quotidiane da dover affrontare per vedere crescere al meglio il proprio bambino.

Ogni genitore cerca però di approcciarsi nel modo migliore alla personalità di suo figlio e di renderlo il più possibile felice. Per scoprire di più riguardo al legame che c’è tra te e tuo figlio, questo test è proprio l’ideale: avere la risposta è semplicissimo, poiché ti basterà scegliere un’immagine tra le tre proposte qui sopra e continuare a leggere per scoprire i risultati. Preciso che questo test si basa su evidenze scientifiche, ma che è per puro divertimento.

I profili del test: quale immagine hai scelto?

Se la tua scelta è ricaduta sulla prima immagine significa che sei un genitore molto calmo e sereno, premuroso e che cerca sempre di adattarsi al meglio a ogni situazione. Essere così versatile ti permette di avere un atteggiamento prevalentemente positivo nei confronti della vita e, al tempo stesso, ti consente di trasmetterlo anche a tuo figlio. Ti premuri ovviamente che tuo figlio stia bene, ma al tempo stesso gli da la possibilità di esplorare il mondo e di prendere le sue scelte in autonomia. Preferisci che impari dai suoi errori, senza ovviamente lasciarlo allo sbaraglio.

Se invece è stata la seconda immagine a catturare la tua attenzione, allora la tua caratteristica principale è la tua personalità audace che ti permette di superare ogni difficoltà senza timore. Una delle prime cose che hai insegnato a tuo figlio è proprio quella di non arrendersi di fronte alle difficoltà che si presentano nella vita, ma di cercare la soluzione più adatta. Il tuo obiettivo è quello di vedere tuo figlio indipendente e in grado di cavarsela in ogni situazione, e lo spingi proprio verso nuove sfide, spronandolo a usare l’intuito e la creatività.

Se infine hai scelto la terza immagine, allora sei molto pacifico ed equilibrato. Prima di buttarti nelle situazioni preferisce analizzare ogni pro e contro, ragionando più e più volte sul da farsi. Tuo figlio ti segue in questo e ha quindi sviluppato una mente molto analitica. Grazie a questa capacità, sei in grado di capire quando il tuo bambino sta affrontando un periodo di ansia e di crisi e sei in grado di rassicurarlo e di farlo sentire subito meglio.