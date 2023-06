Dimagrire facilmente e camminando: il numero di passi giusti da fare

Sai che per dimagrire dovresti iniziare a camminare? Scopri come una passeggiata, seguendo alcune regole, può farti perdere i kg in eccesso.

la camminata rappresenta un’attività ludica, semplice da svolgere e anche economica ma rappresenta anche un’attività fisica a tutti gli effetti.

Se vuoi cominciare a camminare per dimagrire però devi sapere prima come funziona e a cosa fare attenzione. Scopri come tornare in forma in tutta sicurezza migliorando il tuo stato di salute. Camminare è un’attività fisica a tutti gli effetti, che aiuta il processo di dimagrimento, perché contribuisce al consumo calorico. Inoltre fa bene a tutto il sistema cardio circolatorio perché, come tutte le attività aerobiche, stimola la circolazione sanguigna e linfatica e contribuisce alla salute del cuore.

Camminare, come trasformare la passeggiata in un modo per dimagrire

A differenza di altre attività fisiche non comporta danni alle articolazioni perché è un’attività a cui siamo abituati sin da bambini e non un’attività ad alto impatto. Questo vuol dire che chiunque può praticarla, anche chi è stato sempre sedentario o chi è fermo da parecchio tempo e i principianti di qualsiasi età.

Basta munirsi di scarpe adeguate e seguire alcune regole fondamentali:

Innanzi tutto bisogna praticarla con costanza, come qualsiasi altro sport e quindi circa 3 volte alla settimana.

come qualsiasi altro sport e quindi circa 3 volte alla settimana. Poi bisogna fare delle sessioni di camminata a passo sostenuto di almeno 30 minuti ciascuna, per mantenere un ritmo costante e per mantenere uno sforzo metabolico costante.

Ecco i vantaggi della camminata come attività fisica utile al dimagrimento:

Porta comprovati benefici per la salute mentale, aiuta a scaricare lo stress e fa bene al corpo ma anche alla mente. Questo è un aspetto da tenere in considerazione quando si tratta di affrontare un’alimentazione controllata e da non trascurare mai.

aiuta a scaricare lo stress e fa bene al corpo ma anche alla mente. Questo è un aspetto da tenere in considerazione quando si tratta di affrontare un’alimentazione controllata e da non trascurare mai. La camminata è un’attività definita a basso impatto , e questo vuol dire che lo sforzo fisico che comporta è graduale e può essere affrontata anche da un principiante o da qualcuno che è a riposo da tempo. Si può impostare il proprio livello di difficoltà ad ogni singola sessione.

, e questo vuol dire che lo sforzo fisico che comporta è graduale e può essere affrontata anche da un principiante o da qualcuno che è a riposo da tempo. Si può impostare il proprio livello di difficoltà ad ogni singola sessione. Aiuta a bruciare grassi anche a riposo, quindi il dispendio calorico non è legato solo al momento della camminata ma i benefici sul metabolismo sono prolungati anche al post allenamento.

Chiaramente camminare presenta tanti vantaggi e rappresenta una strategia per stare in forma, in salute e perdere peso ma il presupposto per dimagrire è sempre seguire un’alimentazione adeguata, ovvero impostare un taglio calorico giornaliero e settimanali rispetto al nostro tdee, ovvero il nostro fabbisogno energetico personale.