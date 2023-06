Le macchie di ciliegie sono molto ostinate, ma con questo trucchetto non avranno scampo

Vuoi eliminare le macchie ostinate di ciliegie? Con questo semplicissimo trucchetto andranno via in men che non si dica.

L’estate è ormai arrivata da un pezzo e con essa tutti i vantaggi che quest’ultima possiede. Alte temperature e possibilità di recarsi spesso al mare, cibi freschi e gustosi, abiti meravigliosi e frutta dal gusto davvero unico. Tra i frutti presenti in natura, in questo periodo, troviamo sicuramente le ciliegie. Queste sono buonissime! Una tira l’altra, sia grandi che piccini l’adorano immensamente. Vi è però un ‘problema’ quando decidiamo di mangiarla: il rischio di sporcarci è enorme ed eliminare le macchie è sempre più difficile.

Ad ogni modo, difficile non vuol dire impossibile. Per questo motivo vogliamo mostrarvi un semplicissimo trucchetto, da mettere in pratica nell’immediato, per eliminare per sempre le macchie della ciliegia dai nostri vestiti senza lasciare tracce.

Vuoi eliminare per sempre le macchie delle ciliegie? Allora devi mettere in pratica questo trucchetto: sarà super efficace!

Mangiare alcuni alimenti spesse volte diventa davvero pericoloso per i nostri abiti. Ci sono macchie ostinate che difficilmente vengono via, lasciando aloni che ci costringono a gettar via quel determinato indumento o ad utilizzarlo per casa, impedendoci di uscire con esso. Tra le macchie più ostinate da eliminare, troviamo sicuramente le macchie delle ciliegie: il rosso di questo frutto è così intenso che tende a ‘tingere’ quasi il tessuto su cui cade. Un po’ come le macchie di vino, anche quest’ultime devono essere trattate con la migliore precisione di sempre, cercando di agire tempestivamente per limitare il danno. Vediamo insieme, allora, il trucchetto perfetto per eliminare definitivamente queste macchie ostinate (vedi come eliminare le macchie dagli strofinacci).

Il trucchetto di cui vogliamo parlarvi si divide in diverse fasi ed è il seguente:

Se siamo fuori casa: in questo caso se stiamo mangiando una ciliegia, e siamo fuori casa, e ci cade una goccia del suo succo su un qualsiasi indumento, dobbiamo agire tempestivamente, prima che la macchia si estenda. In questo caso quindi dovremo prendere dell’ acqua frizzante e versarne un po’ sulla macchia in questione, tamponando con un tovagliolo, evitando ovviamente di strofinare per evitare di estenderla. Quando poi arriviamo a casa proseguiamo con il normale lavaggio.

e versarne un po’ sulla macchia in questione, tamponando con un tovagliolo, evitando ovviamente di strofinare per evitare di estenderla. Quando poi arriviamo a casa proseguiamo con il normale lavaggio. Se siamo a casa: possiamo in questo caso utilizzare uno sgrassatore ed una spazzolina, cercando di eliminare il più possibile la macchia in questione. Se si tratta di capi bianchi, possiamo anche lasciarla per qualche ora nella candeggina, eliminando definitivamente ogni alone. Se invece, al contrario, di tratta di un capo colorato possiamo eliminarla utilizzando il sapone Marsiglia.

Infine, basterà proseguire al normale lavaggio in lavatrice o a mano (se si tratta di un capo delicato).