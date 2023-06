Mal di pancia nei bambini: attenzione massima a questi segnali

Se tuo figlio ha mal di pancia bisogna fare attenzione a questi segnali, secondo gli esperti. Quando il tuo bimbo ha un’intolleranza o un disagio emotivo

Ai bambini può capitare di avere mal di pancia. Se questo, però, accade spesso può avere una causa specifica. Ascoltare i figli è molto importante per riuscire a interpretare i segnali di qualche malessere fisico. E’ dunque importante non sottovalutare mai quando i bimbi non stanno bene, poiché le cause possono essere anche serie.

Se il male al pancino si verifica spesso le cause possono essere di varia natura, non per ultimo la qualità dei cibi che mangia o eventuali intolleranze. Tuttavia, sono tanti i motivi per cui tuo figlio può avvertire questo dolore, che può verificarsi spesso nelle ore notturne. L’importante è non tenere mai la guardia bassa e cercare il più possibile di trovare un rimedio per far stare meglio il bimbo, soprattutto quando sono così piccoli da non riuscire a comunicare.

Il bimbo ha mal di pancia: quali sono i segnali e cosa fare?

Spesso sono troppo piccoli, soprattutto quando si tratta di neonati. Non è facile a quell’età riuscire a comunicare ai genitori il proprio disagio, ma il pianto è uno dei segnali che potrebbero far sospettare un disagio fisico. Oppure un bimbo più grandicello può dirtelo esplicitamente. La buona notizia è che il mal di pancia è nella maggior parte dei casi una condizione benigna. Soltanto il 10% dei disturbi viene da malattie o condizioni particolari. Tuttavia, il 90% dei problemi alla pancia sono dovuti a cause psicologiche.

Lo ha stabilito il prof Paolo Lionetti del reparto Gastroenterologia Pediatrica dell’ospedale pediatrico Anna Meyer. I sintomi del mal di pancia differiscono in base alla loro causa. Le cause fisiche, legate a disturbi di intolleranze alimentari o appendicite, sono facilmente riconoscibili dalla loro sintomatologia. Quando il mal di pancia è localizzato in un punto ben preciso o si hanno febbre, diminuzione o aumento di peso, sangue nelle feci o vomito o problemi alla crescita possiamo essere di fronte a celiachia o disturbi alimentari.

Se i sintomi di mal di pancia avvengono in un episodio, gli esperti rassicurano le mamme sul fatto che potrebbero essere legati al cibo spazzatura. Se i dolori al pancino sono frequenti, tuttavia, è importante consultare un pediatra che possa prescrivere degli esami da fare al bambino. Le analisi possono individuare se la causa è organica o psicologica. Se la causa è emotiva allora è importante rimuoverla per evitare che il bimbo continui a somatizzare lo stress. E’ importante ascoltare sempre il bambino e aiutarlo a capirne la causa e alleviare il suo disagio emotivo. Il dialogo con i figli è fondamentale, poiché i bimbi tendono a tenersi tutto dentro.