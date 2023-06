Non fare mai queste cose durante il cambio pannolino del neonato | Rischi grosso

Potresti star facendo degli errori durante il cambio pannolino: evitali e tieni il tuo bambino al sicuro

La genitorialità è un’avventura emozionante e faticosa. Nessun viaggio ha più curve impreviste, ostacoli e momenti divertenti. E parlando di divertimento, non c’è nulla di più divertente del cambio pannolino, non trovi? Siamo ironici: sappiamo che in certe occasioni può essere un compito tutt’altro che piacevole, e in più può sembrare anche complicato, specialmente se sei un genitore alla prima esperienza.

Oggi ti guideremo in questo percorso passo dopo passo. Il cambio pannolino è un’operazione di routine, e ci si abitua facilmente a svolgerla sempre allo stesso modo; potresti però aver involontariamente assunto delle abitudini che mettono a rischio la salute e l’accurata pulizia del pargolo. Scopriamo come effettuare questa operazione al meglio, e quali sono gli errori da evitare.

Il processo perfetto per il cambio del pannolino

Quando arriva il momento di cambiare il pannolino, è importante avere tutto l’occorrente a portata di mano. Questo include il pannolino pulito, le salviettine umidificate e una crema per il cambio: avere tutto organizzato ti permetterà di essere efficiente e minimizzare il disagio per il tuo piccolo. Nulla di peggio di avere un neonato con il culetto all’aria ed accorgersi di aver terminato le salviettine!

Una volta che hai tutto pronto, metti il tuo bimbo in un posto sicuro e comodo. Solleva delicatamente le sue gambe, stacca l’adesivo dal pannolino sporco e rimuovilo con cura. Dopodiché, pulisci il sederino con le salviettine umidificate, assicurandoti di rimuovere tutte le tracce di sporco.

Dopo la pulizia, regala una coccola al tuo piccolo campione ed applica una piccola quantità di crema per il cambio: questo passaggio aiuterà a prevenire eventuali irritazioni. Infine, posiziona il pannolino pulito e assicurati che sia ben fissato.

Errori da evitare durante il cambio del pannolino

Ora che sai cosa fare, vediamo cosa non fare. Ecco cinque errori comuni da evitare:

Mai lasciare il tuo bimbo da solo sul fasciatoio: questo potrebbe mettere a rischio la sua sicurezza; Evita l’uso di salviette o creme contenenti alcool o profumi. Anche se la tentazione è quella di liberarsi di ogni cattivo odore, questi prodotti possono irritare la pelle delicata del tuo piccolo; Non usare il sapone intimo per adulti: non è adatto al pH della pelle del neonato e potrebbe causare irritazioni; Se hai un maschietto, evita di scoprire i suoi genitali durante il cambio del pannolino. I genitali di un neonato sono molto sensibili ed ancora in fase di crescita; Se hai una femminuccia, assicurati di pulire da davanti verso dietro: questo movimento, proprio come nelle donne adulte, aiuta a prevenire le infezioni.

Seguendo questi semplici accorgimenti potrai effettuare il cambio pannolino in tutta sicurezza, godendo finalmente di un cucciolo d’uomo pulito e profumato.