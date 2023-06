Se siete in dolce attesa attenti al nome da dare al nascituro: tutti quelli vietati, uno è Dracula!

È arrivato il momento di scegliere il nome del tuo bimbo? Fai attenzione, questi sono quelli da evitare assolutamente: ecco perché!

Non è facile scegliere il nome per un bambino fra due genitori. Ci sono i tradizionalisti che optano per il nome del nonno o bisnonno e chi invece preferisce nomi dal suono esotico o poco usati. Per quanto si possa essere creativi però ce ne sono alcuni che sono vietati per legge in Italia. Prima di passare a elencare i nomi proibiti è bene ricordare che per evitare omonimia due fratelli o due sorelle non possono mai avere lo stesso nome. Né un figlio maschio il nome del padre.

In Italia inoltre visto che diversamente che in altre lingue i nomi hanno un genere ben definito non si possono dare nomi femminili a bambini maschi e viceversa. In America ad esempio Taylor può essere sia adatto a una ragazza che a un ragazzo, ma i nomi italiani non lasciano troppo margine. Fa eccezione solo il nome Gianmaria, che può essere dato anche a un maschio perché sarebbe l’unione di Giovanni e Maria.

Le regole più stringenti però riguardano quei nomi che vengono dati come se si trattasse di una barzelletta e che rischiano di far deridere il bambino. Se qualcuno porta un nome che ha un doppio senso con il cognome o risulta addirittura offensivo però si entra nell’illegalità. Questi li può già respingere l’ufficio anagrafe quindi non c’è il rischio che siano ammessi. L’esempio classico che si fa è quello di “Bianca Farina”.

Niente personaggi di fantasia

Nonostante gli innumerevoli meme sui genitori che danno ai figli nomi tratti da serie a cartoni o film, la brutta notizia è che è vietato su tutta la linea. Dai nomi dei super saiyan fino agli eroi della letteratura, la lista è lunga.

Per quanto è difficile che qualcuno ci abbia pensato, anche il vampiro più famoso di tutti i tempi è presente nell’elenco. Non si può avere un bambino chiamato Dracula, anche se la sua controparte Carmilla si salva da questa regola.

Un altro nome che più volte si è sentito all’anagrafe (per essere respinto subito dopo) è quello di Satana, a volte nella variante Lucifero. In più considerati gli eventi storici i nomi di battesimo dei dittatori sono da scartare: Benito, Adolf, Napoleone. All’estero si è più elastici, ma ad esempio in Islanda non si può dare il nome Enrico, diffusissimo qui in Italia.