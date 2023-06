Addio rughe e macchie della pelle: ‘l’olio della nonna’ fa miracoli e costa pochissimo

Con il passare del tempo le rughe e le macchie della pelle cominciano a farsi più evidenti ma esiste un olio della nonna che aiuta a prevenirle.

Con l’età, sul viso possono cominciare ad apparire rughe e macchie della pelle che non sono altro che segni inevitabili del tempo che passa. A tal proposito però può essere utile sapere che esiste un olio della nonna che fa veramente miracoli e che aiuta a prevenirli.

Si tratta di un olio di cui in molti sottovalutano le potenzialità, ma che si caratterizza per l’elevata presenza di nutrienti. Questi contribuiscono a migliorare l’aspetto delle rughe e delle macchie sulla pelle. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Addio rughe e macchie sulla pelle: ecco come farle sparire

Come già accennato sopra, la pelle con il tempo comincia a manifestare i primi segni dell’età. Le rughe e le macchie cominciano a diventare più evidenti e dunque la pelle diventa meno giovane ed elastica. In questa situazione, è bene sapere però che esiste un olio della nonna che potremmo definire miracoloso. Questo, infatti, aiuta ad attenuare gli inestetismi della cute dovuti all’invecchiamento.

Il rimedio in esame si può realizzare tranquillamente a casa e rende la pelle luminosa e radiosa in poco tempo. La ricetta prevede l’utilizzo di un mix di olii che consente di ottenere un vero e proprio elisir di bellezza, ossia:

l’olio di vitamina E

l’olio di rosa canina

l’olio essenziale di incenso

Tanto per cominciare, prendete una ciotola e aggiungetevi 2 cucchiai di rosa canina, 1 di olio di vitamina E e un massimo di 10 gocce di olio di incenso. Mescolate il tutto e trasferitelo all’interno di un flacone di vetro. Giunti a questo punto, procedete con l’applicazione del rimedio fai da te direttamente sulla pelle pulita e asciutta.

Eseguite dei movimenti circolari, avendo cura di distribuirlo anche sul collo oltre che sul viso. Trascorsi circa 5 minuti lasciate agire il mix di olii per una decina di minuti e dopo procedete con l’applicazione degli altri prodotti destinati alla cura della pelle che utilizzate abitualmente. Il risultato sarà un viso visibilmente più sano e giovane. In pochissimo tempo, le rughe risulteranno più attenuate e i segni dell’invecchiamento meno evidenti.

L’olio anti età che vi abbiamo presentato oggi, infatti, è in grado di migliorare l’elasticità della cute, rendendola più luminosa. Chiaramente, per ottenere un risultato ancor più evidente si consiglia di prestare attenzione anche all’alimentazione che difatti deve prevedere il consumo regolare di frutta e verdura. Non meno importante, infine, è fare attenzione ai raggi ultravioletti e dunque ricordarsi di applicare un prodotto solare prima di esporsi ad essi.