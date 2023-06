Addio zanzare con questa pianta meravigliosa da tenere in casa o sul balcone, sono in pochi a conoscere questo segreto

Vuoi non avere più le fastidiose zanzare che girano per casa? Ecco come puoi risolvere il problema con alcune piante.

Con l’arrivo della bella stagione è davvero impossibile non avere a che fare con i piccoli insetti come zanzare, mosche e quant’altro. In commercio ci sono moltissimi prodotti chimici che possiamo acquistare ma se vogliamo qualcosa di completamente naturale cosa possiamo fare?

Noi vi consigliamo assolutamente di mettere alcune di queste piante che vi andremo ad indicare perché riescono ad avere un effetto repellente su questi insetti incredibile ma non solo. Vuoi mettere tutti questi bei colori che animeranno il tuo spazio?

Zanzare addio: metti queste piante

Le zanzare non ti lasciano in pace quando stai prendendo il tuo caffè sul balcone? Senti sempre il loro ronzio oltre ad avere quelle fastidiose punture? Ecco noi oggi veniamo in tuoi aiuto con qualcosa di incredibilmente utile e funzionale, oltre che bellissimo.

Sapevi che questi insetti non pungono tutte le persone per via dell’odore che emaniamo? Si vocifera che dipenda anche dal sapone che utilizziamo, ma non c’è ancora nulla di scientifico. Una cosa è certa, alcune persone vengono punte mentre altre no! E come possiamo stare tranquilli senza averle intorno che ronzano?

Come prima cosa ti consiglia di piantare la bellissima tulbaghia. Il suo massimo momento di fioritura è da maggio ad autunno ha un’odore un po’ particolare perché simile all’aglio ma funziona in modo incredibile per tenere lontane le zanzare. Non solamente, se prendi qualche foglia e la strofini sul pelo del tuo animale domestico anche lui sarà salvo.

Sapevi che questa pianta ha dei fiori bellissimi, sembrano quasi dei nastri ed il colore oscilla tra il viola ed il lilla. Troviamogli un posto con tanto sole ed innaffiamola solamente quando la terra è asciutta. Un’altra pianta che ci può aiutare a tenere lontane le zanzare è il tagete. Anche lui deve essere piantato dove c’è il sole.

I suoi fiori sono arancioni e gialli ed hanno un profumo di agrumi che tiene lontane le zanzare. Ha bisogno di pochissima cura, quindi va bene anche se non hai il pollice verde! Ha bisogno di pochissima acqua. Arriviamo all’ultima pianta che ti consigliamo, ovvero la lantana camara. Ha un profumo simile a quello del pepe e tiene lontane le zanzare ma attira la farfalle, non lo trovi bellissimo!

Anche lei deve essere esposta in piena luce ma ha bisogno di più acqua rispetto alla precedenti piante. Ovviamente per avere un effetto contro le zanzare non dobbiamo mettere solamente una piantina ma alcune. Mettile poi in posti particolari, magari vicino alle finestre o alle porte. Da questo momento in poi le zanzare saranno solo un lontano ricordo e tu avrai casa piena di colori!