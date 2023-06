Ami i capelli lunghi, ma ti sembrano non crescere mai? Con questi trucchi in poco tempo ne avrai diversi centimetri in più

Sono tante le donne che vorrebbero avere capelli più lunghi senza riuscirci. Ecco dei trucchi che vi faranno ottenere, in pochissimo tempo, tanti centimetri in più.

Non tutte le donne sanno che è possibile favorire la crescita dei capelli rendendoli più lunghi in poco tempo. La lunghezza della chioma infatti può essere accelerata ricorrendo a dei semplici trucchi che, se messi in atto regolarmente, si rivelano essere davvero portentosi.

Alla luce di ciò, vale la pena approfondire al questione soffermandoci su quelli che sono gli accorgimenti da adottare nel caso in cui si vogliano ottenere molti centimetri in termini di lunghezza dei capelli. Ecco tutto ciò che c’è da sapere riguardo ai rimedi più efficaci.

Capelli lunghi in poco tempo, i trucchi da conoscere

Il sogno di molte donne è quello di sfoggiare una chioma lunga e voluminosa. Spesso però questo obiettivo appare estremamente difficile da raggiungere e ciò accade perché non si è a conoscenza dei trucchi giusti. Ne esistono alcuni, infatti, che aiutano ad vere capelli più forti e a velocizzare il processo di crescita degli tesi.

Tanto per cominciare, è importante soffermarci sulla necessità di non commettere alcuni errori nel caso in cui si voglia ottenere una chioma più lunga. In primis, bisogna evitare di bere una scarsa quantità di acqua. L’idratazione, infatti, è fondamentale in quanto favorisce una buona salute del capello. Di conseguenza, il consiglio è quello di bere almeno 2 L di acqua al giorno. Da evitare poi è anche l’eccessivo utilizzo di piastre e arricciacapelli dal momento che il calore tende a seccare i capelli e a renderli più tendenti alla rottura.

Ciò detto, una buona pratica che contribuisce ad una crescita più veloce dei capelli consiste nell’eseguire un massaggio. Questo deve essere eseguito praticando un movimento circolare sulla testa in modo tale da favorire una migliore circolazione del sangue. Grazie ad una migliore circolazione di ossigeno e sostanze nutritiva i capelli tenderanno a crescere in maniera più velocemente. Per ottenere un valido risultato, si consiglia di eseguirlo per circa 5, 10 minuti ogni giorno.

Non meno importante è poi l’alimentazione dal momento che in base ai nutrienti assunti è possibile ottenere una crescita dei capelli più evidente. In questo caso, si consiglia di optare per alimenti ricchi di cidi grassi Omega-3 e di proteine. Queste sostanze, infatti, sono fondamentali in quanto favoriscono la produzione di cheratina e si trovano in particolar modo nel pesce, nelle noci, nei broccoli, nel pompelmo e nell’avocado.

In conclusione, grazie a questi utili e semplici consigli sarà possibile ottenere una chioma folta e lunga, proprio come avete sempre desiderato. Chiaramente, è importante sottolineare che il risultato dipende anche molto dall’età, dal senso e da eventuali problematiche che affliggono il cuocio capelluto.