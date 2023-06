Capelli danneggiati e sfibrati, pieni di doppie punte: la colpa é tua, fai ogni giorno sempre gli stessi errori

Quando i capelli appaiono danneggiati e pieni di doppie punte vuol dire che si mettono in atto sempre gli stessi errori: ecco quali sono.

I capelli richiedono cure giornaliere, di conseguenza, se vengono a mancare il risultato può essere estremamente negativo. In particolare, la chioma comincia ad apparire danneggiata, sfibrata e piena di doppie punte. Molte persone non sanno come porre rimedio a questa situazione che finisce per peggiorare sempre di più lo stato dei propri capelli.

A tal proposito, può essere utile sapere che quasi sempre la colpa di ciò è tua. Ogni giorno, infatti, si finisce per commettere una serie di errori che a lungo andare rendono la chioma estremamente elettrica e tendente al crespo. Si tratta di informazioni estremamente utili che vi aiuteranno a sbarazzarvi di ogni tipo di problema relativo ai vostri capelli, rendendoli nuovamente forti, sani e belli da vedere. Scopriamo insieme quali sono questi errori.

Capelli danneggiati e sfibrati, gli errori da evitare

Quotidianamente, e senza essere a conoscenza dei potenziali rischi, si mettono in atto una serie di errori che determinano il danneggiamento dei capelli. Alla luce di ciò, è fondamentale sapere quali sono al fine di porre rimedio alla situazione e ritrovare una chioma sana e vigorosa.

Tanto per cominciare, bisogna dire che il primo errore è dato dall’alimentazione. Spesso, si finisce per seguire una dieta povera di vitamine e sali minerali che invece sono estremamente fondamentali. In particolare il magnesio, ma anche lo zinco e la vitamina B6. infatti, contribuiscono a rendere la chioma sana e forte. Queste sostanze i trovano in particolare nelle verdure crude, nei cereali integrali e nella frutta secca.

Molte persone poi non prestano attenzione al calore che spesso finisce per rendere i capelli disidratati e tendenti alle doppie punte. In particolare, si asciugano i capelli utilizzando la velocità massima del phon finendo per arrecare danni importanti alla chioma. Di conseguenza, il consiglio è quello di optare per quella media. Parimenti, anche esporsi al sole in maniera prolungata può favorire il danneggiamento dei capelli, inficiandone la bellezza. In questo caso, il suggerimento è quello di applicare un olio solare prima di esporre i capelli ai raggi UV.

A favorire lo stress ossidativo con tutte le conseguenze del caso sulla chioma ci sono anche gli alcolici. L’alcol infatti presenta degli effetti davvero negativi dal momento che finisce per disidratare i capelli e sfibrarli. In ultima analisi, tra le abitudini corrette che aumentano il rischio di rottura dei capelli c’è quella di tenerli sempre legati. Di conseguenza, il consiglio è anziché mantenerli costretti tutti i giorni, optate per il tenerli sciolti.