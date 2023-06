Chiara Ferragni vuoi copiare il suo look? La maglietta ha un costo alla portata di tutti

Hai visto uno degli ultimi outfit di Chiara Ferragni e vorresti copiarlo? Bene, ti diciamo noi dove puoi acquistare la maglietta, è alla portata di tutti.

Chiara Ferragni, è la prima influencer italiana e tra le più seguite al mondo. Del resto è stata proprio lei a lanciare questa professione nel campo della moda, e allora come non seguirla?

Quando la moglie di Fedez pubblica un nuovo outfit suscita sempre un certo interesse guadagnando ogni volta una vera e propria pioggia di like.

In questo caso la Ferragni ha indossato una maglietta che ha un costo alla portata di tutti, quindi, perché non copiarla? Vi diciamo tutto su costo e marca del capo in questione.

La maglietta di Chiara Ferragni puoi indossarla anche tu

A volte si pensa che i personaggi famosi indossino solo abiti e accessori super costosi, quando invece non è affatto così. In questo senso Kate Middletone ha fornito tante lezioni di stile a colpi di abiti di Zara, e Chiara Ferragni non è da meno.

Moglie di Fedez e mamma di due splendidi bambini, Leone e Vittoria, anche la Ferragni ogni tanto indossa capi di abbigliamento casual e alla portata di tutti, tanto da farla sembrare una di ‘noi’.

E in questo caso, in uno dei suoi ultimi post Instagram all’interno della Galleria Vittorio Emanuele II, in Piazza del Duomo a Milano, la Ferragni indossava una maglietta semplice ma dallo stile sbarazzino e perfetta per un giro al parco o per una giornata di shopping.

Ma di quale capo di abbigliamento stiamo parlando? Se ti piace il look di Chiara Ferragni la buona notizia è che questa t-shirt crop con una stampa di ciliegie puoi acquistarla con soli 25,95 nei punti vendita Benetton. Un capo dunque accessibile che si può abbinare facilmente proprio come ha fatto Chiara con degli shorts in denim o anche con una gonna in jersey bianca o rossa.

Insomma ora che sono anche di stagione, le ciliegie sono super azzeccate e la t-shirt potrebbe essere anche una simpatica idea regalo per la migliore amica patita della Ferragni.

Ma sapete quanti like ha guadagnato questa serie di foto della t-shirt con le ciliegie? Al momento oltre 320mila ma non è escluso che saliranno.

Come si legge dal post Instagram dell’influencer, il total look è di Benetton, quindi anche gli short in denim sono dello stesso marchio. Insomma un’ottima idea da cui sicuramente prendere spunto.