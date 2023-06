Previeni le smagliature in gravidanza con queste buone abitudini | Non avrai problemi di questo tipo

Le smagliature in gravidanza sono piuttosto frequenti ma si possono prevenire in maniera efficace mettendo in atto poche e semplici abitudini. Ecco quali sono.

Quando si è in dolce attesa è più elevato il rischio di andare incontro alla comparsa di smagliature. Stando ad alcuni dati, infatti, pare che oltre l’80% delle donne sono interessate da questo inestetismo in gravidanza. Si tratta senza dubbio di un fenomeno dovuto ai cambiamenti che il corpo affronta nel corso dei nove mesi ma che può essere efficacemente contrastato e prevenuto mettendo in atto una serie di abitudini.

Di seguito vi sveliamo quali sono gli accorgimenti da adottare per evitare di ritrovarsi con la pelle piena di smagliature. Si tratta di informazioni molto utili che aiuteranno a risolvere un problema che può arrecare non poco disagio alle donne che ne soffrono.

Smagliature in gravidanza, le abitudine da adottare per prevenirle

La comparsa delle smagliature, quando si è in dolce attesa, è estremamente comune tuttavia è importante sapere che esistono dei rimedi estremamente efficaci che aiutano a prevenire il fenomeno. Si tratta di alcune abitudini particolarmente preziose che gli esperti consigliano di adottare durante tutti i 9 mesi di gestazione.

Tanto per cominciare, è importante sapere che a provocare l’inestetismo in questione sono tante cause che possono essere, genetiche, ormonali o meccaniche. Chiaramente, tra i fattori scatenanti ci possono essere anche un aumento del grasso addominale e dunque l’aumento di peso fisiologico in gravidanza. Bisogna dire che anche il fumo e una scarsa idratazione possono contribuire a peggiorare la situazione. Alla luce di quanto detto, è chiaro che in molte si domandano se esista una strategia da mettere in atto grazie alla quale prevenire il problema. A tal proposito, bisogna sottolineare l’importanza e l’efficaci di eseguire regolarmente dei massaggi nelle zone di maggior interesse.

Il consiglio è quello di eseguirli utilizzando olii vegetali che si distinguono per l’elevato contenuto di vitamine e di acido linoleico come, ad esempio, l’olio di mandorle. Questa pratica risulta essere ancor più efficace nel caso in cui si interviene sulle smagliature ancora rossastre. In questo caso, si consiglia di utilizzare creme a base di vitamina A dal momento che favorisce il processo di cicatrizzazione.

Chiaramente, è altrettanto importante prestare attenzione all’idratazione. In particolare, si consiglia di bere almeno 2 litri di acqua al giorno per mantenere i tessuti perfettamente elastici e ridurre il rischio di sviluppare smagliature. In ultima analisi, è fondamentale mangiare i giusti cibi optando per quelli ricchi di omega 3 e omega 6 che si trovano soprattutto nella frutta e nella verdura.