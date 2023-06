Sì al cappello al mare! I migliori da scegliere per essere una diva in spiaggia

Le giornate al mare sono vicine e per alcune sono iniziate da poco, ma per essere super alla moda devi indossare il cappello. Ecco quali.

Il sole ed il mare sono un momento che aspettiamo tutto l’anno. Possiamo finalmente staccare la spina dal solito tram tram giornaliero fatto di mille appuntamenti ed impegni di ogni genere. Quando chiudono le scuole tante famiglie si trasferiscono anche al mare.

Ma se vogliamo sentirci bene e allo stesso tempo proteggerci anche dai raggi del sole sapevi che possiamo scegliere alcuni cappelli che vanno super di moda? Noi oggi ti indicheremo cosa scegliere per essere perfetta ed impeccabile anche in spiaggia!

Cappello al mare? Scegli tra questi modelli

Possiamo andare al mare da sole, con la famiglia o con gli amici ma una cosa è certa bisogna sempre mettere la crema solare per evitare problematiche con i raggi del sole. E’ importantissimo farlo, specialmente in estate, anche quando non siamo in spiaggia perché il sole è molto forte.

Ma se ci troviamo in riva al mare ovviamente il discorso cambia, è bene indossare anche un cappello per proteggere i capelli e noi stesse magari da un colpo di calore. Possiamo quindi non indicarvi cosa va di moda in questo momento? Assolutamente no!

Ci siamo noi per questo. Anche perché a chi non piacere essere un po’ diva in spiaggia? Noi oggi ti consiglieremo ben quattro modelli assolutamente diversi, tu provali e vedi qual è quello che fa per te. Iniziamo subito con quelli a falda larga.

Sono quasi sempre di paglia e vanno super di moda, perfetti in spiaggia, in piscina ma anche per un’uscita con le amiche. Immaginalo con un pantalone palazzo ed un top sopra. Una diva praticamente. Altrimenti puoi optare per quello stile Panama o Borsalino. Intramontabili vero?

In questo caso vanno benissimo dei look sofisticati e particolari. Se il tuo fisico è minuto per te sono un tocco in più! Sei amante dello sport o di uno stile casual? Il cappellino da baseball o da rapper è quello che ti serve e sicuramente già hai!

Può essere ricamato, di tela, con paiettes, insomma come preferisci ma siamo sicuri che lo indosserai al mare e non solo. Arriviamo all’ultimo consiglio il cappello in stile texano. Negli ultimi periodi si è visto davvero tantissimo in spiaggia, il motivo? Sta bene a tutte.

Ci aiuta anche a ripararci benissimo dal sole e trasforma il nostro stile in qualcosa di incredibilmente particolare. Possiamo trovarli di moltissimi materiali, quindi è tutto nelle nostre mani in base a cosa voglia abbinare come abbigliamento.

Adesso hai tutte le informazioni per poter essere alla moda anche in spiaggia, cosa sceglierai di indossare? Noi abbiamo un nostro preferito.