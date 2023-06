Vampate di calore in menopausa | Combattile con il cibo

Inizi anche tua ad avere quelle vampate fastidiose? Noi oggi ti sveliamo cosa possiamo fare per contrastarle semplicemente con il cibo.

La menopausa è un momento molto delicato di passaggio per le donne, ecco quindi che vanno prese le giuste misure. Se iniziamo ad avere quelle fastidiose vampate di calore cosa possiamo fare oltre a cercare di mantenere la calma?

Noi oggi vi sveliamo alcuni alimenti che possono essere nostri amici in un momento particolare come questo. Non ci perdiamo in troppe parole ed andiamo a scoprire cosa mangiare per diminuire questo effetto particolare che può disturbare moltissimo.

Vampate di calore? Mangia questi alimenti

La menopausa, come sappiamo molto bene è un periodo molto particolare per ogni donna. Ci sono alcuni alimenti poi che possono essere amici in questo momento mentre altri assolutamente da evitare. Si tratta di un momento di passaggio. C’è anche una giornata nazionale della menopausa, ovvero il 18 ottobre. Ma in sostanza che cos’è?

E’ la fine del periodo di fertilità per una donna che va tra i 45 ed i 55 anni, dove le ovaie terminano la loro produttività. Questo può causare vari disturbi. I più diffusi sono le vampate di calore, la palpitazione, i disturbi del sonno e le vertigini.

Ma anche, irritabilità, umore instabile, e ansia, insomma un po’ di problemi a livello generale. Sappiamo molto bene che noi siamo quello che mangiamo! Parliamo in particolare delle vampare, ovvero ad un oscillazione ormonale che causa la dilatazione dei vasi sanguigni. Ma dove si hanno maggiormente? Sul viso, sul collo ed in testa. Stando però ai consigli del Dott Traversetti se seguiamo un’alimentazione sana, evitiamo di prendere peso, cosa che capita spesso e gestiamo anche “le caldane”.

Ci possono aiutare quindi alimenti come, carne e pesce magro, cibi integrali, olio EVO, caffè amaro ed infusi. Anche i fitoestrogeni, ovvero gli alimenti che li contengono come la soia possono essere ottimi. Possiamo aggiungere alla lista anche, frutta secca, fragole, mirtilli, lamponi, broccoli e verza! Ci sono poi alcuni cibi che sarebbe bene evitare.

Di quali parliamo? Ovviamente del cibo spazzatura, dei dolci, dei latticini e delle bevande con troppo zucchero. Come in tutte le cose ci vuole moderazione è un periodo di passaggio molto particolare dove il corpo della donna mette in moto varie trasformazioni. Seguiamo quindi uno stile di vita sano ed equilibrato. In questo modo riusciremo ad affrontare in modo sereno e senza particolari difficoltà la menopausa. Se avete poi qualsiasi dubbio o domanda in particolare chiedete sempre al vostro medico curante.