Assegno di 1000 euro al mese a casalinghe o donne senza lavoro | I requisiti da rispettare

Enorme novità per tutte le donne disoccupate o casalinghe. È possibile beneficiare di un assegno da mille euro al mese: ecco come

Uno dei problemi principali della società odierna in termini di lavoro e di economia riguarda la mancata considerazione del lavoro di cura: tutte le donne che si prendono quotidianamente della casa e della famiglia vengono considerate disoccupate. Questo comporta per loro una totale assenza di reddito proprio, quindi dipendenza dal marito o dalla famiglia per quanto riguarda le spese e nessun versamento all’Inps in relazione a una futura pensione. Qualcosa però sta cambiando: ecco le novità.

Le donne che non lavorano e si occupano quotidianamente della casa e della famiglia non percepiscono alcuno stipendio, per cui non hanno reddito e rischiano anche di non percepire mai la pensione. In realtà, però, l’INPS possiede uno strumento chiamato “fondo casalinghe“ con il quale le donne disoccupate (così come gli uomini privi di lavoro da sempre) possono garantirsi una pensione da 1000 euro al mese: ecco come usarlo ed accedervi.

Fondo Casalinghe dell’INPS: come avere 1000 euro

Innanzitutto, per poter iniziare a versare presso il fondo casalinghe, gli interessati devono essere autorizzati dall’INPS al versamento. Sono autorizzati i soggetti privati che non hanno mai versato altri contributi e che svolgono attività casalinga, senza alcuna retribuzione. Una volta ricevuta l’approvazione, il soggetto può versare quanto vuole e soprattutto quanto desidera, a partire da un minimo di 25 euro al mese: chi versa per 12 mesi consecutivi un importo minimo di 25 euro al mese matura un anno di contributi per la pensione.

Questo tipo di fondo consente di ottenere una pensione se e solo se c’è un minimo di 5 anni di contributi versati, quindi di 60 versamenti: con un importo di 25 euro al mese per cinque anni (il minimo), però, si ottiene una pensione di circa 7 euro al mese. È quindi chiaro che è necessario impegnarsi anche nei versamenti: per avere una pensione di 1000 euro al mese bisogna versare circa 7000 euro all’anno poiché, essendo una contributiva, più si versa e più si prenderà.

La pensione per casalinghe può essere ottenuta solo al compimento dei 65 anni d’età e questo vale a prescindere dall’importo ottenuto. Chi però è riuscito a versare una quantità di denaro sufficiente a garantirsi una pensione pari 1.5 volta l’assegno sociale, che ad oggi è di 750 euro al mese, può concedersi la pensione del fondo casalinghe a 57 anni.