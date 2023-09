Beatrice Borromeo, sorpresa entro l’estate: ci stupirà a tutti

La giornalista Beatrice Borromeo dà lezioni di stile con il suo super look. Ora tutte le donne vorrebbero vestirsi come lei per l’estate 2023.

Arriva l’estate e diverse celebrità stanno facendo tendenza, suggerendo i look da imitare per la bella stagione. Sono proprio loro, che sempre attente alla moda, ci vengono incontro per informarci sulle scarpe, le borse e i vestiti che diventeranno presto dei must have irrinunciabili per molte donne.

Una delle vip da tenere d’occhio in fatto di stile è sicuramente Beatrice Borromeo. La giornalista, che vanta di un titolo nobiliare, è davvero un’icona di stile con i suoi look eleganti e chic che stanno facendo impazzire tantissime donne. Dopo essere apparsa in pubblico al Gran Premio di Monaco, al Festival di Cannes, la Borromeo è stata avvistata sul lago di Como, a Villa d’Este, in occasione della nuova collezione di gioielli della Dior.

Che scarpe Beatrice Borromeo! Ecco quanto costano e dove trovarle

E’ proprio all’ultimo evento che Beatrice Borromeo ha fatto parlare di sé, dando lezioni di stile grazie con il suo look elegante e dorato. La giornalista aveva inoltre un paio di sandali neri, che stanno catturando l’attenzione di tante donne, anche se non sono tacchi a spillo. I sandali della Borromeo sono, infatti, degli open toe con cinturino alla caviglia e tacco ampio. Questo ha conferito alla giornalista un look grintoso ma anche molto chic e semplice.

Gli open toe stanno diventando infatti le scarpe del momento. Questo modello è molto comodo e può essere indossato da tutte le donne. Non per forza bisogna spendere cifre astronomiche, anche se le scarpe di Beatrice Borromeo sono sicuramente di alta moda. Tuttavia, come ha svelato il magazine Elle, questo modello di calzature si può trovare anche su Zalando, un sito che vende capi di alta moda e offre occasioni imperdibili.

Se vuoi ispirarti a Beatrice Borromeo sul sito ma non spendere tanti soldi, c’è un paio di zoccoli di marca Cosmoparis, che costa soltanto 89,99 euro. Queste scarpe possono essere indossate con qualsiasi vestito, che sia un paio di jeans, una gonna o anche un abito lungo o corto. Si adatta praticamente a tutti i capi che indossi, anche per il colore che è un classico nero.

La versione sandalo classico, senza zoccolo, con un modello simile a quello indossato da Beatrice Borromeo si può trovare nello stesso sito a 287 euro. Certamente, non è un prezzo proprio a portata di mano ma è giustificato dal fatto che, oltre a essere di marca, sono in vera pelle.