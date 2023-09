Biondo e castano insieme? Vanity Fair ci dice che è possibile, tutto merito di Angelina Jolie: ecco come

Secondo Vanity Fair è questo il colore che impazza quest’estate: tutto merito di Angelina Jolie e de sui capelli che fanno tendenza.

L’attrice di Ragazze Interrotte ha sfoggiato un nuovissimo hair look lo scorso aprile, in occasione della State Dinner tenutasi presso la Casa Bianca e, neanche a dirlo, è diventato subito tendenza. Si tratta infatti di una colorazione che, attraverso sapienti schiariture lungo le lunghezze e vicino al volto, dona tempestivamente luce al viso e allo sguardo.

Si tratta di riflessi che possono essere sperimentati sia da castane che da bionde: se per le prime il risultato sarà un trionfo di luce e chiaroscuri d’effetto, le seconde potranno ottenere riflessi dalle tonalità calde e dorate. Perfetti per le donne di tutte le età, questi speciali highlights sono perfetti per l’estate, replicando una chioma baciata dal sole. E Angelina Jolie lo sa bene, scegliendo di schiarire i suoi capelli castani con colpi di sole dorati su tutta la lunghezza della chioma.

Il mix perfetto di biondo e castano

Soluzione ideale per ottenere un nuovo look, senza però stravolgere e coprire il nostro colore naturale, questa particolare tecnica consente di donare nuova luce ai capelli attraverso schiariture che possono andare dal biondo, al ramato, al cenere.

Il premio Oscar e filantropa ha ceduto dunque, come già molte di noi, al fascino delle schiariture e dei colpi di sole da sfoggiare quest’estate.

In particolare, come ha riportato Vanity Fair, Massimo Serini, hairstylist di molte celeb hollywoodiane, ha scelto di utilizzare la tecnica di colorazione del balayage e, come si legge sul suo profilo Instagram, l’ha realizzata gradualmente, lungo tutto il corso dell’ anno. Speciale colorazione dall’effetto extra natural, a differenza di altre schiariture come shatush o meches, che possono risultare un po’ troppo evidenti e dal risultato non esattamente naturale, il balayage prevede una decolorazione molto delicata e coerente con il colore originale dei nostri capelli.

Inoltre, questa tecnica di colorazione non necessita di alcuna manutenzione ed è perfetta per qualsiasi tonalità di capelli. Il risultato sarà un’istantaneo effetto sunkissed, ideale per la bella stagione, e riflessi sfumati che donano nuovi contrasti di luce alla nostra chioma. Insomma, cosa aspetti? Prova anche tu il perfetto mix di biondo e castano e donerai così nuova vita ai tuoi capelli, proprio come Angelina Jolie!