Creme solari, allarme, se sbagli rischi la salute: ecco cosa svela un nuovo studio | Leggi prima di comprare

Con l’arrivo dell’estate, la nostra attenzione torna a concentrarsi alle creme solari: ecco cosa ha svelato un nuovo studio, è importante

Ogni anno, con l’arrivo della bella stagione e soprattutto dei raggi solari sempre più insistenti, torna anche uno degli argomenti da sempre più discussi ma anche importanti: stiamo parlando delle creme solari, che in un periodo come questo rappresentano per noi un vero e proprio alleato per tutti noi.

Sin da quando siamo piccoli, infatti, ci viene sottolineata l’importanza delle creme solari e soprattutto di non dimenticare mai questa fase: negli ultimi anni, però, gli studi si sono certamente evoluti e hanno approfondito la questione, spingendo dunque la sensibilizzazione delle persone verso un utilizzo più massiccio di questo prodotto.

Le creme solari, secondo gli esperti, non andrebbero dunque utilizzate solo al mare e soprattutto a inizio giornata: la loro applicazione dovrebbe infatti essere molto più frequente e soprattutto non bisogna confondere, erroneamente, l’utilizzo del make up come una protezione sufficiente contro l’aggressività dei raggi solari. C’è però un dettaglio che in molti forse ignoriamo ma che potrebbe anche avere importanti ripercussioni sulla nostra salute.

Salute, cosa rischiamo se sbagliamo con le creme solari

Ebbene sì, non è solo importante ricordarsi di applicare la protezione solare ogni giorno e soprattutto quando ci si deve esporre in modo diretto ai raggi solari, ma è altrettanto fondamentale eseguire una corretta scelta tra le varie creme che il mercato attuale ci offre. Uno studio in particolare, infatti, ha dimostrato che utilizzare dei prodotti non considerati idonei potrebbe essere dannoso per la nostra salute allo stesso modo che se decidessimo di non utilizzare proprio questa protezione.

Proprio per questo motivo, abbiamo deciso di soffermarci su uno studio fatto proprio recentemente fa AltoConsumo che ha deciso di analizzare un numero svariato di creme solari, degli inci contenuti al loro interno e soprattutto degli effetti che potrebbero avere su di noi e sulla nostra salute. Tra i prodotti più consigliati e dunque con un migliore rapporto qualità prezzo troviamo senza dubbio la “Bambini Latte Spray Solare Idratante 50+” con un costo che va dagli undici ai diciannove euro.

Segue anche, per una protezione di trenta, la “Nivea Sun Protect e Hydrate 30” con un prezzo tra i quattordici e i quindici euro. Per finire, sempre tra i prodotti che potrebbero rappresenta un mai più senza nel campo delle creme solare per tutti noi troviamo anche il “Decathlon Active Solaire Sun Spray” con una protezione venti e un costo di circa nove euro.