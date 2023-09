Dove andare al mare coi bambini: in queste spiagge (bellissime) c’è tutto

Se non avete ancora deciso la meta per le vostre vacanze in famiglia, ecco quali sono le spiagge migliori per i bambini

Quando si hanno dei bambini, cambiano le esigenze e le priorità. Se prima ciò che si cercava in una vacanza era il divertimento, le mete paradisiache e il sole bollente che rendesse la pelle dorata, quando si ha famiglia al centro delle richieste ci sono la comodità e la sicurezza. Anche quest’anno, quindi, Adnkronos ha pubblicato la tabella delle Spiagge Bandiera Verde 2023, cioè quelle a misura di bambino: eccole tutte.

Rispetto al 2008, la lista del 2023 è cresciuta enormemente: da 10 di quell’anno oggi sono 154, di cui 146 si trovano in Italia e 8 sono destinazioni internazionali. La regione che possiede più spiagge adatte ai bambini è la Calabria, con ben 20 mete Bandiera Verde e seguono la Sicilia (18) e la Sardegna (16). Sul Mediterraneo, però, si distingue quella che è stata chiamata la Riviera dei Bambini, che tocca le coste di Abruzzo, Marche e Romagna: qui c’è il maggior densità di Bandiere Verdi rispetto alla lunghezza delle coste. Ecco quindi quali sono le località migliori.

Le migliori spiagge per i bambini: eccole tutte

Secondo gli esperti, sono molti i criteri che determinano l’assegnazione o meno del titolo di Bandiera Verde. Innanzitutto, la spiaggia dev’essere pulita e soprattutto è meglio che ci sia la sabbia invece dei sassi: in questo modo i bambini possono giocarci, costruendo castelli e facendo formine. Inoltre, è apprezzato lo spazio tra gli ombrelloni, la presenza di giochi colorati e un’accesso al mare digradante, cioè con un’acqua bassa per diversi metri. Fondamentali anche i bagnini di salvataggio, un bar nelle vicinanze e una struttura per scaldare il biberon, cambiare il pannolino e allattare.

Partendo dal Friuli Venezia Giulia, le spiagge migliori sono quindi a Grado e a Lignano Sabbiadoro, mentre in Veneto hanno la Bandiera Verde Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo, Chioggia-Sottomarina e Bibione. In Liguria ottime Finale Ligure, Lavagna, Lerici e Noli, mentre in Emilia Romagna hanno la certificazione per bambini Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Cervia, Milano Marittima, Cesenatico, Gatteo Mare, Misano Adriatico, Riccione, Rimini, Ravenna e San Mauro Mare.

Procedendo nelle Marche, alcune delle spiagge con Bandiera Verde sono Cupra Marittima, Civitanova Marche, Fano, Pesaro, San Benedetto del Tronto e Senigallia, mentre in Toscana Viareggio, Follonica, Forte dei Marmi, Camaiore, Bibbione e Castiglione della Pescaia. Sono però moltissime le spiagge con la Bandiera Verde, in Italia: trova quella più adatta a te!