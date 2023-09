Formiche addio per sempre con questi tre trucchetti geniali non tornano più | Estate serena

Dì addio alle formiche: con questi semplicissimi trucchetti non le troverai più in casa, che sollievo sbarazzarsene!

Sono ormai il nostro peggiore incubo. Non appena le vediamo in giro per casa escogitiamo i metodi più disparati per cercare di sbarazzarcene. Sono ancora in molti ad adoperare il classico insetticida quando in casa c’è un’invasione di formiche.

Ebbene, vogliamo dirvi che da oggi non sarà più necessario adoperare questi metodi così aggressivi perché abbiamo a disposizione questi tre semplicissimi trucchetti che in un men che non si dica ci permetteranno di liberarci delle formiche. Ecco cosa fare.

Casa libera dalle formiche, un sogno che diventa realtà: 3 trucchi geniali per sbarazzartene!

Trovano casa così accogliente al punto da farci un vero e proprio formicaio. Vederle gironzolare sotto le mura di casa ci fa andare su tutte le furie. Ma ahimè, la presenza di formiche in casa può dipendere da diversi fattori.

In primis la presenza di residui di cibo in giro per casa. Se abbiamo l’abitudine di consumare alimenti in camera da letto o comodamente rilassati sul nostro divano, ecco che le briciole si sparpagliano qui e là e diventano cibo per i nostri ospiti indesiderati. A quel punto sbarazzarsene sembra una vera e propria impresa. Ma ci basterà seguire questi semplici consigli e mettere in pratica questi trucchetti per attirarle fuori di casa!

Per cui, per prima cosa è fondamentale cercare di mantenere quanto più possibili puliti gli ambienti domestici .

. Lavare il pavimento e risciacquare con acqua e limone . Questo ingrediente è un vero e proprio repellente per le formiche ed è infatti in grado di allontanarle seduta stante.

. Questo ingrediente è un vero e proprio repellente per le formiche ed è infatti in grado di allontanarle seduta stante. Ma oltre il limone, c’è anche un altro ingrediente che possiamo utilizzare per liberarci delle formiche: il sale grosso o in alternativa delle foglie di alloro che andremo a sistemare nei punti strategici in cui spesso abbiamo visto apparire le formiche. Insomma, una volta individuato il formicaio, sarà sicuramente più semplice correre ai ripari!

Attenzione anche alla dispensa. Sebbene pensiamo che questa si trovi in un punto più alto in cui le formiche difficilmente arrivano, beh non è così. Queste vanno lì dove sono presenti cibo ed in particolare alimenti ricchi di zuccheri. La cosa migliore da fare è quindi quella di conservare nel modo più adeguato gli alimenti, magari liberandoli da confezioni in carta e riporli invece all’interno di appositi contenitori.