La cenetta perfetta per tutta la famiglia con le zucchine: le rendiamo filanti e gustose

Vuoi realizzare una cena che farà impazzire tutta la famiglia? Arriviamo noi in tuo soccorso con un piatto incredibile di zucchine!

Ogni volta che ci troviamo davanti ai fornelli e forse anche prima non sappiamo mai che cosa cucinare per tutti. Specialmente se in casa ci sono bambini piccoli. Loro non amano molto le verdure, o meglio la grande maggioranza non le ama.

Ecco quindi che oggi veniamo in vostro soccorso noi! In che modo? Con una ricetta buonissima che ha alla base le zucchine, un’ortaggio buono e che ci permette di creare una cena incredibile in pochissimo tempo. Siete curiose di sapere come si realizza e cosa ci occorre? Continuate a leggere.

Zucchine filanti per tutta la famiglia

Le zucchine sono una verdura perfetta perché non hanno un particolare apporto calorico e possiamo utilizzarle in mille modi diversi. Sapevi che ci puoi realizzare un prima, un piatto unico e perfino metterle in un dolce? Il motivo sta nel loro gusto non particolarmente deciso.

Ecco perché possiamo metterle un po’ dappertutto, in questo modo i bambini le mangeranno sicuramente. Ma torniamo alla nostra ricetta delle zucchine al forno con la mozzarella. Sono un’ottimo secondo piatto o un contorno. Vanno benissimo anche se abbiamo una cena o magari una festa perché possiamo realizzarle prima e mangiarle anche da fredde.

Ma che cosa ci occorre? Ecco la lista ingredienti:

4 zucchine

200 g mozzarella

20 g burro

q.b. prezzemolo

q.b. basilico

1 spicchio aglio

2 cucchiai olio EVO

q.b. sale

q.b. pepe Iniziamo quindi la nostra realizzazione che è davvero veloce e semplice, perfetta anche per quando siamo di corsa e non sappiamo cosa fare: