La scuola dove studia la figlia di Martina Stella fa tendenza, ecco perché

La scuola dove studia la figlia di Martina Stella sta facendo tendenza: ecco quali sono i motivi di questa popolarità.

L’attrice italiana è uno dei volti più popolari del piccolo schermo. Si è fatta conoscere in diversi ruoli nel corso degli anni. Dopo essere stata al centro di numerose pagine di gossip, da molto tempo si è costruita una bellissima famiglia ed è legatissima alla figlia. Quest’ultima va in una delle scuole più esclusive della Capitale.

Nei primi anni Duemila, Martina Stella era una delle attrici più gettonata della cinematografia italiana. Per lei quelli sono stati gli anni d’oro arrivati quando ha esordito all’età di 16 anni nel film L’Ultimo Bacio di Gabriele Muccino nel lontano 2001. In seguito sono arrivati altri ruoli come quello nel film per la televisione Piper e la serie tv Tutti pazzi per amore.

Come abbiamo anticipato, l’attrice è stata al centro anche di numerose copertine di gossip, dato che è stata legata con volti noti al mondo dello spettacolo, parliamo del grande imprenditore Lapo Elkann e dell’attore Primo Reggiani. In seguito, Martina fsi è legata a Gabriele Gregorini con il quale ha avuto la figlia Ginevra. L’attrice ha iscritto la ragazzina in una nota scuola romana.

Martina Stella, la figlia va in una scuola prestigiosa: ecco dove

Martina Stella ha un bellissimo rapporto con la figlia Ginevra Gregorini nata nel 2012. Un legame documentato quotidianamente sui social, dove l’attrice condivide moltissimi contenuti che la vedono insieme alla sua primogenita, dato che di recente è diventata mamma bis dalla sua attuale relazione con il procuratore calcistico Andrea Manfredonia.

È proprio grazie ai social che la scuola Angloville dove va Ginevra è diventata virale. Mamma e figlia, infatti, sono le testimonial del villaggio inglese in Italia. Stiamo parlando di una struttura immersa nella natura, dove i bambini e ragazzini hanno la possibilità di studiare e imparare la lingua inglese.

Il gruppo Angloville fa base in Irlanda e opera in diversi paesi, tra questi anche l’Italia. La figlia di Martina Stella va a Roma, ma ci sono anche molte altre strutture sparse per tutta la penisola. Ce n’è una sulle colline di Pesaro-Urbino nelle Marche, così come in Umbria a Gubbio, poi in Emilia Romagna ce n’è un’altra in provincia di Forlì Cesena.

I campi estivi in Italia per imparare l’inglese con Angloville, sono organizzati per i bambini dai 7 agli 11 anni e anche per i ragazzini che vanno dai 12 ai 17 anni.