Manovra anti soffocamento bambini: i genitori fanno un errore mortale | Ecco come salvare la vita a tuo figlio

In molti utilizzano la manovra anti soffocamento nei bambini, ma quale errore non si deve mai commettere? Vediamolo insieme.

L’incubo di ogni genitore è quello di trovarsi di fronte al figlio che sta soffocando. Ma come bisogna muoversi in situazioni simili? A cosa prestare attenzione? Oggi come oggi, molti genitori, soprattutto neo genitori, hanno paura di ogni cosa accada al bambino, soprattutto se molto piccolo.

Uno degli inconvenienti più temuti dalla mamma e dal papà è il rischio di soffocamento del proprio bambino piccolo che sta iniziando lo svezzamento. E’ importante che i genitori, imparino la manovra che dovranno eseguire nel caso succedesse in modo da risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

La manovra anti soffocamento, come si esegue e quale errore non si deve commettere

Un paramedico Nikky Jurcutz, ha condiviso su Instagram e precisamente sulla pagina Tiny Hearts Education, un video su come fare la manovra per liberare il nostro bambino se sta soffocando.

La paura dei genitori è quella di dare una botta troppo forte sulla schiena del piccolo mentre lo disostruiscono ma il paramedico sostiene che in caso di pericolo non si dovrebbe guardare a questo ma alla salvezza del bambino. Se un genitore, dice il paramedico, arriva a dover dare dei colpi forti sulla schiena significa che al bambino non arriva ossigeno ai polmoni e quindi lasciare un livido al bambino è sicuramente meno grave che non farlo respirare. I lividi guariscono mentre un bambino al quale non arriva l’ossigeno per 4 minuti, potrebbe avere dei rischi neurologici importanti se non addirittura la morte.

La manovra di disostruzione serve solo nel caso in cui l’ostruzione delle vie aeree sia totale ma possiamo evitarlo dando ai bimbi, per i primi anni di vita, dei pezzettini di cibo tali da essere ingeriti senza pensiero. Meglio evitare di dare al bambino alimenti dalla forma rotonda ma per sicurezza è meglio tagliarli in quattro pezzi o addirittura schiacciarli, in modo tale che anche andando di traverso, non ostruiscono totalmente le vie aeree e l’aria passa comunque.

Un consiglio che il paramedico ci da è quello di non mettere le dita in bocca al bambino per cercare di recuperare e togliere il pezzo che provoca il soffocamento in quanto il rischio è di spingerlo ancora più in basso peggiorando la situazione.