Perdere peso in poco tempo fa davvero male alla salute? Ecco la verità

La bella stagione è vicina, come la prova costume ma fa bene al nostro corpo una dieta super veloce? Cerchiamo di capirlo insieme.

Dopo l’inverno, dove magari non siamo stati particolarmente attenti a quello che mangiavamo oppure per pigrizia non siamo andati in palestra adesso abbiamo voglia di rimediare, ed anche velocemente. Ma fare delle diete esageratamente prive di calorie ci fa bene?

Non è detto che tutto quello che leggiamo su internet per perdere peso sia un modo corretto, anzi. Cechiamo di fare una distinzione e di capire bene cosa è bene fare per la nostra salute. Quindi continua a leggere l’articolo per capire tutti i dettagli.

Perdere peso in modo veloce va bene?

La prova costume mette sempre un po’ di ansia, confessiamolo. In quel momento non abbiamo abiti che possono coprire o farci sembrare più magre. C’è solamente il nostro corpo che come tutti ha piccoli difetti. Ecco quindi che in questo periodo dell’anno impazzano diete dappertutto. Sul web, sui giornali, tra le amiche. Insomma è un tripudio di trucchi per perdere peso.

Ma come ci viene sempre detto la bacchetta magica non esiste. Se perdiamo peso troppo velocemente può essere un problema psicofisico. Bisogna cambiare stile di vita se vogliamo dimagrire veramente. Se scegliamo una dieta, ad esempio dal giornale, particolarmente restrittiva può causare problemi al nostro organismo. Anche se decidiamo di esagerare in palestra per perdere più peso è la stessa cosa.

Cerchiamo di non credere a chi promette risultati incredibili in pochissimo tempo. Ovviamente sono sconsigliatissimi tutti i medicinali per perdere taglie. Se vogliamo dimagrire il nostro corpo deve farlo lentamente, si deve rimodellare piano piano.

Ricordiamoci che per perdere peso ci vuole una dieta equilibrata ed una sana attività fisica. Se la nostra dieta è estremamente priva di calorie dopo pochissimo la finiremo e riprenderemo tutto quello che eventualmente avevamo perso.

Se vogliamo dimagrire il segreto è sempre uno. Bisogna fare 5 pasti nell’arco della giornata, un colazione, uno spuntino, pranzo, una merenda e cena. Prediligiamo cibi leggeri e che si digeriscono facilmente. Frutta e verdura poi ci devono assolutamente essere.

Diminuiamo il sale che ci fa bene ed aumentiamo la quantità di acqua che beviamo. Molto spesso è pochissima. L’attività fisica poi svolge il suo ruolo importantissimo per rassodare i muscoli e la pelle, mentre perdiamo peso. Quindi facciamo una bella camminata il mattina, se possiamo prima di mangiare.

Avremmo accelerato il metabolismo che ci può aiutare a raggiungere il nostro scopo. Preferiamo sempre una vita con un po’ di movimento rispetto ad una completamente sedentaria. Per arrivare a casa dobbiamo prendere l’ascensore? Non lo facciamo, ma prendiamo le scale!