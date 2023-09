Cibi da evitare ma non solo: fai scorta di questo per fronteggiare la nausea in gravidanza

Quando si è in gravidanza la nausea può diventare una costante delle proprie giornate. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su i cibi da evitare.

La nausea in gravidanza è un disturbo estremamente comuni e che in tantissime donne si ritrovano a fronteggiare soprattutto durante i primi mesi. Per stare bene però è necessario sapere quali sono i cibi da evitare dal momento che tendono ad acuire il problema.

Proprio per questo di seguito vi sveliamo come intervenire per dire addio ad uno dei sintomi più diffusi nelle donne in dolce attesa. Spesso peraltro si associa al vomito che si verifica tendenzialmente al risveglio anche se può verificarsi ad ogni ora del giorno e della notte. I consigli che stiamo per offrirvi, in ogni caso, si riveleranno estremamente utili dal momento che vi aiuteranno a trovare sollievo da una condizione piuttosto fastidiosa e debilitante.

Nausea in gravidanza, come dirgli addio in maniera efficace

La nausea in gravidanza è dovuta ad una maggiore produzione dell’ormone HCG, gonadotropina corionica umana. Questo, soprattutto nei primi mesi di gestazione, infatti, finisce per provocare un malessere che si sostanzia con l’insorgere di nausea, spesso accompagnato da vomito. Ciò detto, è possibile porvi rimedio sapendo quali sono gli alimenti da preferire e quali invece no.

Stando a quanto dicono gli esperti, la scelta deve ricadere su cibi contenenti carboidrati complessi. Tra questi dunque si può optare per pane tostato, fette biscottate, grissini e così via. Molto utili in tal senso, risultano essere anche le tisane. In particolare, si consiglia di preferire quelle a base di camomilla o finocchio che difatti tendono a diminuire la nausea donando un immediato sollievo. Contro il disturbo in esame non possono non essere menzionate le proprietà delle mandorle. Queste infatti contengono elevate quantità di vitamina E che oltre ad essere un efficace antinausea, è estremamente utile nello sviluppo corretto del feto.

Ancora, è importante assumere la giusta quantità di sali minerali, tra cui il magnesio. Quest’ultimo è in grado di donare benefici al corpo e alla mente, aumentando il rilassamento. Oltre a ciò, aiuta a donare equilibrio per quanto concerne la produzione di ormoni.

Come già detto sopra, però, ci sono anche cibi che possono acuire il problema in esame. Tra questi ci sono senza ombra di dubbio i cibi fritti e i dolci particolarmente grassi e farciti. Da evitare sono anche le spezie piccanti o eccessivamente salate come anche il cioccolato. Infine, gli esperti sconsigliano anche di consumare pasti eccessivamente abbondanti, adottando invece l’abitudine di mangiare poco e spesso.

Ad ogni modo, bisogna dire che tendenzialmente la nausea tende a comparire intorno alla quinta settimana scomparendo tra la dodicesima e la quattordicesima. Se però il problema non dovesse diminuire, il consiglio è quello di rivolgersi al proprio ginecologo per mettere in atto le cure del caso.