Come gestire il bambino senza pannolino se non si è a casa: questi trucchi valgono oro

Una delle cose più difficili è quella di togliere il pannolino al bambino e portarlo a spasso. Questi trucchi ti aiuteranno a gestire la situazione

Abituare il bambino a non usare il pannolino richiede molta pazienza. Tuo figlio deve imparare che non deve farla più addosso, ma deve usare il vasino. Una fase molto difficile, come tutte le nuove abitudini che deve apprendere il bimbo nella fase di crescita. Il problema aumenta quando tuo figlio deve usare le mutandine quando è fuori casa, ovvero quando non c’è un vasino a portata di mano.

Innanzitutto il bambino deve essere pronto a questo cambiamento, che non è facile né per tuo figlio né per i genitori. Spesso si approfitta dell’estate e degli abiti leggeri per togliere il pannolino, dunque diventa più semplice gestire quando si sporcherà facendosi la pipì o addirittura la cacca addosso. E’ importante, tuttavia, toglierlo solo quando il bambino è pronto ad affrontare questa nuova sfida.

Togliere il pannolino al bimbo, le cose da fare e gli errori da evitare

La prima cosa da fare è armarsi di cambio, salviette e portarli con sé in caso di ”incidente” pipì o cacca. E’ importante far fare i bisognini al tuo bimbo prima di uscire di casa, in modo che non se li faccia addosso quando vi trovate fuori casa e, dunque, per evitare di doverlo cambiare in giro e trovare un posto per pulirlo e mettergli nuovi vestiti. Quando porti a spasso il bebé è importante sapere il luogo dove sono collocati i servizi igienici e luoghi dove cambiarlo.

Il suggerimento è portare un comodo vasino da viaggio, quelli pieghevoli, un asciugamano o un telo monouso per appoggiare il bimbo quando sei costretta a cambiarlo. Un rotolo di carta igienica nel caso che tuo figlio si faccia la pupù addosso. Questo consente di pulirlo in modo più accurato. Ora arriviamo alla fase degli errori da non fare mai. L’errore più comune è rimettere il pannolino al bimbo quando lo si porta a spasso. E’ utile che tuo figlio si abitui subito a non avere il pannolino indossato, altrimenti diventerà ancora più difficile “svezzarlo”.

Altro errore è quello di farlo bere molto, perché si farà sicuramente la pipì addosso. Non bisogna mai sgridare il bimbo o umiliarlo quando si fa i bisognini addosso, perché può non comprendere e frustrarsi. Così come bisogna evitare di fargli fare la cacca e la pipì in luoghi aperti perché non è educato per le persone e possono anche confondere il bambino. Quest’ultimo deve sapere che il luogo per fare i bisogni è il bagno.