Glutei alti e sodi in vista dell’estate: ecco i semplici esercizi per ottenerli

Estate è tempo di recuperare lo sport non praticato nella stagione invernale, focus sui glutei: ecco gli esercizi per averli al top.

Dopo la stagione fredda, la soluzione per avere un fisico tonico è quello di optare pe runa sana alimentazione ricca di frutta e verdura e di carboidrati e proteine salutari, evitando tutti quegli alimenti confezionati e ricchi di grassi idrogenati, eccessivi zuccheri, sale, coloranti, conservanti e non solo.

Ma ciò deve essere in associato ad un’attività fisica costante, che deve dare quel qualcosa in più ai ritmi della vita. Un programma sportivo ad hoc, che possa essere adatto alle proprie necessità, senza stressare, bensì revitalizzare. In particolare, se l’obiettivo è quello di tonificare il lao B, ecco alcuni esercizi ad hoc.

Ecco cosa bisogna fare per avere glutei perfetti: basta stare a casa

A compromettere la tonicità dei muscoli dei glutei, oltre ad una alimentazione sbagliata, concorrono altri fattori. In primis una postura scorretta, stare, infatti, troppo seduti può far perdere di tonicità i glutei. Per questo è necessario sciogliere i muscoli e allenarli con un piano che prevede un impegno di almeno tre volte a settimana.

Non è necessaria la palestra, basta stare a a casa e seguire pratici e facili consigli. Con un po’ di impegno e costanza, i risultati saranno strabilianti.

Mai sottovalutare la potenza degli affondi. Si tratta di un esercizio molto efficace per i muscoli e non solo. A lavorare le gambe, i quadricipiti e i muscoli posteriori delle cosce. Per eseguire correttamente questo esercizio è necessario anzitutto mantenere il busto eretto durante l’intero movimento, assicurarsi che il ginocchio anteriore sia allineato con la caviglia e non oltrepassi la punta del piede.

Inoltre, non bisogna far toccare il ginocchio a terra, ma questo deve quasi sfiorare il pavimento. Ovviamente gli affondi possono essere seguiti sia con pesi aggiuntivi sia con il solo peso del corpo.

Gli squat sono un altro esercizio mirato ai fini di glutei alti e sodi. Per fare questo esercizio bisogna posizionarsi in piedi con i piedi leggermente distanti tra loro, mantenere la schiena dritta con spalle rilassate. Bisogna flettere le ginocchia e abbassare il bacino come se ci volesse sedere, il tutto mantenendo il peso sui talloni. Bisogna scendere finché si riesce per poi ritornare alla posizione iniziale.

Infine, molto utile è l’esercizio che prevede il sollevamento del bacino. Bisogna stendersi tenendo le braccia lungo i fianchi e sollevare il bacino, mantenendo la pianta dei piedi ben salda a terra. Quando si riscende non bisogna toccare a terra con il sedere e la schiena.