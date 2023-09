Perché non dovresti mettere lo smalto ai bambini (e non è per morale)

Mettere lo smalto ai bambini è un gesto che non andrebbe mai fatto: basta poco per trasformare un gioco in un vero rischio per la salute.

Quante volte capita di non pensare alle conseguenze che un’azione che sembra banale può avere sulla nostra salute. Gli effetti dopo aver ingerito un alimento, dopo essersi sottoposti ad un’intensiva esposizione al sole o dopo aver messo lo smalto.

Sì, perché mettere lo smalto può davvero nuocere alla salute, soprattutto dei più piccini. Si mette lo smalto ai bambini, soprattutto alle femminucce, spesso prettamente per gioco. Una conseguenza all’emulazione dei più grandi che può davvero fare male. Lo smalto, infatti, andrebbe evitato sia da grandi che da piccini.

Ecco perché fa male, attenzione anche all’acetone

Chi non conosce lo smalto! Quella sostanza liquida che, una volta applicata sulle unghie, si asciuga all’aria o attraverso una lampada UV o led. Ogni smalto ha una composizione diversa a seconda del brand. Per questo bisogna scegliere quelli da un Inci accettabile, che non contengono sostanze negative.

Ad ogni modo la consistenza e la lucentezza viene data da un derivato della cellulosa, la nitrocellulosa, ci sono poi alcune resine che conferiscono la capacità di aderenza del prodotto. Passiamo, poi, ai solventi acetato di etile o di butile che mantengono il prodotto allo stato liquido. I pigmenti danno colore alla sostanza e sicuramente presenti sono anche stabilizzatori e additivi che migliorano molti aspetti dello smalto come l’efficacia, la lucentezza e la consistenza. Gli smalti, quindi, espongono a sostanze chimiche non sempre amiche della salute.

Mettere lo smalto ai più piccini significa esporli a sostanze come formaldeide, toluene e dibutilftalato (DBP), questo non sono salutari, essendo tossiche, soprattutto se inalate. DBP aboliti anche per donne in stato interessante, visto gli effetti negativi che hanno sul feto.

Quest’attività deve essere effettuata in un ambiente ben arieggiato. Lo smalto può anche irritare la pelle dando vita a delle vere e proprie eruzioni cutanee. Ad essere pericoloso ancor di più è l’acetone, la sostanza liquida e dall’odore forte, che si utilizza per rimuovere lo smalto.

Questo non va utilizzato se non con estrema moderazione. Può, infatti, irritare le vie respiratorie nonché la pelle, avere effetti negativi sul sistema nervoso (mal d testa, vertigini, confusione, sonnolenza) ed, essendo liquido altamente infiammabile, essere responsabile di incendi, soprattutto se in presenza di altre sostanze.