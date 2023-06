Un semplice gesto per sembrare subito più magra: il trucco di Meghan Markle

Meghan Markle in fatto di stile è imbattibile. La principessa ha un metodo infallibile per sembrare snella e in forma. Il suo trucchetto sta spopolando

Tutte noi, che non siamo perfettamente in forma, ci chiediamo come possiamo apparire più magre. Uno degli accorgimenti della moda è quello di utilizzare alcuni abiti che tendono a camuffare le forme troppo abbondanti. Dalle star oggi apprendiamo i trucchetti che ci insegnano per sembrare più snelle, anche i più impensabili.

Oltre alla scelta dei colori, delle stampe e delle forme, le celebrità ci suggeriscono anche metodi meno restrittivi in fatto di stile. Del resto anche le star hanno i loro difetti e hanno dietro di loro stilisti e consulenti di immagine che suggeriscono loro come indossare gli abiti. Si tratta di esperti di moda che curano la loro immagine, per cui se vogliamo essere impeccabili sono delle figure perfette a cui ispirarci per i nostri look. Una di queste è Meghan Markle che con la sua eleganza è una delle icone di stile più apprezzate.

Meghan Markle bellissima con il suo trucco per sembrare più magra

Non si può dire che Meghan Markle non sia in forma, ma il suo metodo per sembrare più snella pare funzionare tantissimo. La bellissima principessa ha escogitato un trucco, che consiste nel piegare le maniche delle camicie per darle un’immagine più longilinea ed elegante. Lo ha svelato Miranda Holder, una stilista esperta di moda della famiglia reale, che nel suo account di Tiktok @themirandaholder ha suggerito che questo trucchetto può far perdere anche 2 chili.

Questo modo di indossare camicie e vestiti sembra essere molto apprezzato dalla duchessa di Sussex. La principessa Meghan, infatti, lo porta sempre e questo aiuta molto ad allungare la sua figura. Miranda ha spiegato che è proprio grazie a questo trucco che lei sembra più magra, anche se la principessa non ha certo problemi di peso. Nonostante ciò, lei non rinuncia mai a fare il risvoltino alle maniche.

La duchessa di Sussex è una delle donne più apprezzate nel mondo per il suo stile e, come le altre componenti della Royal Family, è diventata un punto di riferimento a cui ispirarsi. Sono tante infatti le donne che si informano sui suoi look, investendo denaro per acquistare abiti simili a quelli che indossa. Ora, grazie a Meghan, sappiamo benissimo che possiamo sembrare più magre facendo il meno sforzo possibile: basta piegare le maniche!