Costumi da bagno: come sceglierli in base alla forma del fisico | Così ti valorizzi

Se sei alla ricerca del costume da bagno perfetto, ecco la guida definitiva su quale scegliere in base al tuo fisico: non sbagliare

Siamo finalmente alle porte dell’estate e, per molte persone, questa stagione significa una sola cosa: vacanze! Il mare è sempre più vicino e, complici le temperature che si stanno alzando, chi ha la fortuna di viverci vicino ci ha sicuramente già fatto una capatina. Per chi vive lontano dal mare, invece, questo è il periodo della pianificazione, della scelta della meta e della preparazione del corpo ma soprattutto della mente: ecco quali sono i costumi perfetti per il tuo fisico.

Innanzitutto, partiamo col dire che ogni fisico va bene e che non esiste la prova costume: qualsiasi sia la forma del tuo corpo, c’è un costume perfetto per te poiché il diritto di goderti qualche giorno di sole, di mare e di spiaggia non dipende dalla tua forma fisica o dal tuo peso. Al di là di tutto questo, però, ovviamente sul mercato esistono diversi modelli di costumi proprio perché, esistendo milioni di corpi diversi, ognuno è finalizzato ad adattarsi meglio a uno o all’altro: ecco la guida definitiva su quale scegliere.

Costume da bagno: sceglilo in base al tuo fisico

Se hai un fisico a clessidra, con le spalle e i fianchi larghi più o meno uguali e un punto vita molto segnato, preferisci un costume che abbia i laccetti sui fianchi e lavora sulle forme a V, preferendo reggiseni scollati o costumi interi aperti proprio nella zona dell’ombelico, che è il vostro punto forte. Se invece hai un fisico a triangolo, con i fianchi pronunciati e le spalle più strette, preferisci costumi che abbiano un pezzo sopra voluminoso, così che le forme si riequilibrino e scegli stili asciutti per la mutandina, con pochi fronzoli. Importante anche la scelta dei colori, in questo caso: toni scuri per il pezzo sotto e colori più brillanti per la parte sopra è la decisione più corretta.

Per i fisici a triangolo inverso, che accumulano peso sulla pancia e sul decolleté, ottimi i costumi che abbiano volume sulla zona dei fianchi e dei glutei, così come profondi scolli a V o tagli diagonali come i monospalla. Infine, chi ha un fisico a rettangolo con poche forme, è meglio che opti per tinte brillanti, fantasie ampie e texture originali: via libera a balze, intrecci ed elementi extra, poiché l’obiettivo è quello di creare movimento e volume.