Da oggi anche i più piccoli possono diventare chef: Gambero Rosso li premia con una sorpresa imperdibile

Se hai in casa un piccolo chef, che si diletta in cucina durante la preparazione dei pasti, ecco cosa devi sapere: arriva da Gambero Rosso

Sono sempre di più i bambini che vengono coinvolti in cucina durante la preparazione dei pasti. Le più recenti metodologie educative consigliano infatti di includere i piccoli di casa nelle attività quotidiane, così da dargli nuove competenze e anche nuove responsabilità. Quando si siedono a tavola e trovano nel piatto qualcosa alla cui preparazione hanno contribuito, infatti, si sentono grati e soddisfatti e saranno più portati a mangiare con voglia.

Se però intravedi in tuo figlio un vero e proprio chef in miniatura, sempre desideroso di stare in cucina dietro ai fornelli e dalle idee piuttosto innovative e mature per la sua età, allora non puoi perderti questa meravigliosa occasione offerta da Gambero Rosso. Ecco di cosa si tratta, è perfetta per i piccoli chef: corri a scoprirla!

Il campo estivo di Gambero Rosso: ecco in cosa consiste

Ebbene sì, a Roma arriva la Gamberetto Summer Camp, un’iniziativa ludico-educativa rivolta ai bambini con un’età compresa tra i 10 e i 14 anni, che saranno coinvolti in attività tra pentole e fornelli dal 10 al 21 luglio. Durante le ore, prepareranno il pranzo e la merenda che poi consumeranno loro stessi, impareranno a gestire la cucina e a tenerla in ordine e parteciperanno anche a laboratori creativi.

Il Gamberetto Summer Camp mette il cibo al primo posto anche per quanto riguarda l’educazione dei ragazzi, parlando con loro del tema della stagionalità dei prodotti, della piramide alimentare e dei singoli alimenti: li aiuta quindi a prendere consapevolezza di ciò che mangiano quotidianamente, mettendo l’attenzione in particolare sull’importanza di una dieta sana. Via libera a laboratori di creazione di sali aromatizzati, orti casalinghi o produzione della pasta fatta in casa: non ci si potrà annoiare!

Per iscriversi è necessario andare su www.storegamberorosso.it/corsi-di-cucina; il costo per i primi cinque giorni è di 50 euro e il programma prevede l’inizio delle attività alle 9, con il pranzo alle 13 e la conclusione della giornata per le 17. Ai ragazzi viene fornita la merenda a metà mattina e a metà pomeriggio, il pranzo, il grembiule e l’accesso alle dispense. Alla fine del camp, i bambini si porteranno a casa un cappellino da chef, un diario alimentare, il grembiule e anche un attestato finale.