Hai le labbra sottili e vorresti renderle più carnose? Scopri le tecniche make-up per valorizzarle

Ecco le infallibili tecniche di make up per trasformare le tue labbra rendendole più carnose! Scopriamole insieme!

Ormai avere le labbra troppo sottili, o troppe doppie, o di una forma in cui non ci soddisfa, non è più un problema, grazie agli enormi progressi che ha fatto il mondo del make-up e che ancora continua a fare! Le tecniche per trasformare i nostri tratti del viso semplicemente attraverso il trucco, sono tantissime e non sono nemmeno difficili da realizzare, se si hanno gli giusti strumenti. Quindi cosa aspetti? Andiamo a vedere subito come rendere, in questo caso, le tue labbra più carnose!

Se siete tra quelle persone che da sempre desiderano avere delle labbra più carnose perché di base esse hanno una forma molto sottile, allora siete nel posto giusto perché stiamo per svelarvi alcune tecniche di make-up super efficaci che vi aiuteranno ad ottenere una bocca voluminosa come avete sempre sognato, senza ricorrere a costosissimi filler o addirittura alla chirurgia estetica!

Infatti il make up può rispondere a tutte queste esigenze, basta recarsi in un buon negozio ed acquistare dei prodotti validi e duraturi, senza dover spendere per forza tanti soldi. Esistono tantissimi brand di make up super economici che offrono dei prodotti top, basta solo informarsi un pochino sulle marche. Bene, adesso non ci resta che scoprire quali sono queste tecniche di make-up per rendere le vostre labbra finalmente più carnose!

Come avere le labbra più carnose: ecco le tecniche di make-up più efficaci!

Il primo step da fare è quello che può sembrare più scontato ma in realtà non lo è, ovvero idratare costantemente le labbra utilizzando un buon balsamo per le labbra quotidianamente, questo aiuterà a tenerle sempre idratate e di conseguenza, più rimpolpate. Subito dopo, occorre scegliere ed applicare prima del resto del trucco, un buon primer che migliorerà la tenuta del rossetto e della matita labbra.

In seguito c’è la matita labbra: essa è uno strumento fondamentale perché serve a disegnare la forma che renderà le vostre labbra più grandi. Infatti quando applicherete la matita, la quale sarà dello stesso colore del rossetto desiderato, bisognerà ridisegnare il contorno labbra uscendo di qualche millimetro fuori rispetto alla linea naturale delle vostre labbra. Infine, dopo aver applicato la matita è consigliato utilizzare un lip gloss, il quale ha un effetto lucido che rimpolpa e risalta la forma delle labbra.

Semplice no? Non vi resta che provarci subito!