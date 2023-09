Microblading per sopracciglia: quello che dovresti sapere prima di farlo

Prima di effettuare un microblading alle sopracciglia, è meglio informarsi su tutto ciò che c’è da sapere! Vediamolo insieme.

Il microblading è una tecnica per migliorare le sopracciglia, la quale negli ultimi anni sta spopolando nel mondo dell’estetica perché tutte le donne desiderano effettuarla! Anche se stiamo parlando di un trattamento un po’ costoso, di solito ne vale assolutamente la pena, perché riesce a dare alle sopracciglia una forma definita con un effetto naturale. Ovviamente, prima di spendere dei soldi ed effettuarlo, è bene informarsi a 360°. Infatti siamo qui proprio per questo!

È normale avere paura di combinare un disastro prima di effettuare un trattamento come il microblading, anche perché, è risaputo che la forma delle sopracciglia è un elemento fondamentale all’interno del nostro volto. La forma delle sopracciglia è in grado di cambiare i tratti del viso e la profondità dello sguardo, quindi è bene fare tripla attenzione ed informarsi quanto più possibile prima di trattarle in questo modo.

Il microblading prevede la campitura dell’area delineata delle sopracciglia, ovviamente fatta attraverso il colore nero. Si tratta di un tatuaggio semipermanente che viene svolto pelo per pelo, infatti l’obiettivo è quello di ricreare l’effetto dei peli veri delle nostre sopracciglia per ottenere un effetto più naturale possibile. Inoltre, il microblading proprio perché è un tattoo semipermanente, va ripetuto dopo qualche tempo. Ma andiamo a vedere nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere!

Microblading: tutto ciò che devi sapere prima di effettuarlo

Prima di tutto, ciò che è importante sapere è il fatto che nel trattamento di microblading, ogni seduta può durare circa 2-3 ore, perché lo scopo è riprodurre ogni pelo delle sopracciglia per avere un effetto naturale ed essi sono molto sottili, e di conseguenza, può essere un po’ doloroso. Quindi se siete quel tipo di persone che hanno la soglia di sopportazione all’ago molto bassa, non è conveniente fare questo tipo di trattamento. Anche perché sicuramente ci sarà bisogno di dividerlo in due sessioni.

Un altro fattore molto importante è la cura del tatuaggio: essa consiste nell’applicare una crema antibiotica durante tutte le 24 ore dopo aver effettuato il trattamento, accompagnata dalla vasellina, la quale deve essere applicata per una settimana, ogni giorno senza dimenticarsi. Inoltre, durante questo arco di tempo, le sopracciglia non devono essere né bagnate e né truccate finché la pelle non guarirà dal trauma dell’ago. Quindi, se siete delle persone impegnate che possono dimenticare di curarle in modo sano e continuo, non conviene farlo, altrimenti potreste ritrovarvi dei danni permanenti.