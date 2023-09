Niente scarpe aperte! Non pensarci nemmeno se prima non togli i calli: ecco come fare

E’ arrivato il momento di mettere le scarpe aperte e dire addio ai calli. Noi ti sveliamo come fare in modo semplice e veloce.

Il caldo e la voglia di mettere le scarpe aperte è finalmente arrivata. Ci troviamo però davanti ad un problema, bisogna avere dei piedi curati ed ovviamente niente calli. Ma come possiamo fare senza spendere una fortuna dall’estetista?

Ti sveliamo noi qualche trucchetto che funziona veramente. Sei curiosa vero? Continua a scorrere l’articolo e non rimarrai assolutamente delusa. Anzi! Una volta provati questi segreti non potrai più farne a meno, ne siamo assolutamente certi.

Calli addio: fai così

I nostri piedi devono stare bene perché ci sorreggono tutto il giorno in qualsiasi cosa facciamo ecco perché se abbiamo dei calli o dei duroni non è piacevole, oltre a non essere esteticamente bello! Ci sono tantissimi rimedi che possiamo mettere in atto per eliminarli, noi oggi ve ne sveleremo alcuni.

Come prima cosa però vogliamo indicarvi che cosa sono. Possiamo trovarli sulle mani oppure ai piedi. Solitamente nascono da una cattiva idratazione del nostro corpo oppure da scarpe troppo strette. In alcuni casi, però, sono effetti collaterali di alcune malattie come il diabete.

Ma come possiamo eliminarli facendo anche una buona pedicure a casa? Ci sono vari rimedi che funzionano, iniziamo con il primo. Facciamo ammorbidire la pelle. Quindi mettiamo acqua calda in una bacinella e lasciamo ammollo per 15 minuti.

Trascorso questo tempo utilizziamo una limetta e riduciamo lo spessore. Ottima è anche la pietra pomice. Possiamo inserire nell’acqua anche il nostro amato e fedele bicarbonato di sodio. Un’ottimo rimedio è anche l’impacco con l’aglio, lo conoscevate?

In questo caso prendiamo una fettina di aglio e l’applichiamo dove ci serve con della garza. Dovremmo tenerlo tutta la notte in questo modo. Ripetiamo per alcuni giorni il trattamento ed il nostro callo andrà via praticamente da solo. Possiamo utilizzare anche l’olio di oliva se ci fa male, ma deve essere un po’ tiepido.

Ovviamente non esageriamo con il calore. Sapevi che possiamo anche prevenirli? In questo caso arriva in nostro soccorso il limone. Fissiamolo sempre per tutta la notte con una garza dove abitualmente si forma. Se i calli ci provocano dolore, ovviamente andiamo dal dottore o in un centro apposito e non facciamo nulla da soli perché i rimedi naturali possono funzionare quando non ci sono problematiche importanti oppure i nostri calli sono nati da poco.

Quindi adesso non hai più scuse, puoi provare a rimuoverli, se possibile! Le tue scarpe aperte ti stanno aspettando, corri da loro