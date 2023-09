Palpebre cadenti? Con questo make-up otterrai uno sguardo ringiovanito senza chirurgia

Le palpebre cadenti rendono più complicata l’applicazione del trucco, ecco perché è necessario adoperare la giusta strategia per rendere lo sguardo più aperto.

Il trucco non è solo estetica e gusto, può davvero correggere e rendere più piacevole e armonioso il nostro viso. Nello specifico per occhi che appaiono incappucciati, poiché caratterizzati da palpebra cadente, il make- up giusto può fare miracoli.

Un vero effetto lifting che minimizza quelli che sono gli effetti sullo sguardo di un problema che accomuna molte donne: la palpebra cadente. Pochi accorgimenti che passano per un trucco ben studiato ed il gioco è fatto. Bisogna trattare con la massima attenzione un occhio incappucciato. In commercio esistono moltissimi prodotti che possono fare la differenza.

Partiamo dalla preparazione: ecco come bisogna fare per non avere palpebre cadenti

In primis, non bisogna dimenticare di massaggiare le palpebre mattina e sera con un prodotto ad hoc, che possa stimolare il collagene. Una vera e propria palestra per le nostre palpebre, un toccasana a cui non bisognerebbe rinunciare, che minimizza il problema e previene che diventi più evidente.

Dopo aver fatto assorbire questo primo prodotto da massaggiare, bisogna passare al primer da stendere su tutta la palpebra. Questo prodotto tende a rendere più omogenea la palpebra, andando a riempire i vuoti, modellare e soprattutto uniformare il colore, contrastando le discromie. Passiamo al colore.

Un make-up per una palpebra cadente deve dare luce nei punti giusti. Ecco che bisogna sfumare verso l’esterno e un colore taupe. Partendo dal centro dell’occhio con un pennello da ombretto per sfumatura. Al centro della palpebra uno champagne è la scelta giusta per illuminare. Un piccolo punto luce color burro in prossimità del dotto lacrimale e sotto l’arcata sopraccigliare. Possibile applicare l’eyeliner.

Mai tirare la palpebra, né tenerla chiusa quando si applica questo prodotto. Meglio mantenerla semi chiusa e seguire la naturale linea che si forma ad occhio semi aperto. Tanto mascara e, se si hanno gli occhi particolarmente infossati, applicare una matita sempre color burro all’interno della rima inferiore. Le sopracciglia non devono mai essere trascurate.

Bisogna ridisegnarle il più naturalmente possibile, avendo ben presenti le proporzioni rispetto ad occhi e naso. Così facendo l’occhio non solo risulterà più aperto, bensì disteso, allungato. Un trucco ulteriore è quello di attirare l’attenzione sulle labbra, applicando un rossetto dalla tonalità accesa. Lo sguardo finirà per ricadere sulle labbra e meno sugli occhi.