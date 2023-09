Queste macchie sul prosciutto cotto sono un pericolo alimentare? Arriva la risposta

Attenzione a queste macchie sul prosciutto cotto, se le vedi su quello che hai appena comprato non mangiarlo: corri un rischio.

Chi non ama il prosciutto cotto? Adorato da grandi e piccini, è un salume davvero gustoso e versatile, perfetto per mille ricette in cucina. In una torta salata con la pasta sfoglia e la verdura, all’interno di un toast, un panino o una piadina da mangiare al volo o per dei gustosissimi involtini di carne con del formaggio e del prezzemolo, il prosciutto cotto rende ogni preparazione speciale e gustosa, perfetta per tutte le occasioni. Se però l’avete appena acquistato e notate delle macchie, ecco cosa dovete sapere.

Salume che deriva dalla salatura e dalla cottura della coscia del maiale, di prosciutto cotto ne esistono tre tipologie. La prima è il prosciutto cotto di alta qualità, sulle cui fette si devono identificare almeno 3 dei 4 muscoli principali della coscia del suino e il tasso di umidità dev’essere tra il 75.5% e il 76.6%. Il secondo è il prosciutto cotto scelto, dove devono vedersi tre muscoli e l’umidità non deve superare il 79.5%. Infine, nel prosciutto cotto senza alcuna ulteriore definizione, l’umidità dev’essere inferiore all’82%: tra i tre prodotti c’è ovviamente una differenza di prezzo, ma ecco cosa sapere se ci sono sulla loro superficie delle macchie gialle.

Macchie sul prosciutto cotto: ecco di cosa si tratta

Sono diversi i marchi di prosciutto ai quali è stato chiesto il motivo delle macchie giallognole intraviste dai clienti sul loro prodotto, negli ultimi mesi. Se è capitato anche a voi, però, non dovete preoccuparvi: si tratta di ematomi precedenti che non sono stati riassorbiti dalla carne di suino. L’umidità del prodotto, poi, ha fatto in modo che il pigmento giallo di questi lividi arrivasse sino al muscolo, rendendoli quindi visibili ad occhio nudo.

Di fatto, quindi, non c’è alcun pericolo per il consumatore a livello di sicurezza del prodotto, né in relazione alla sua qualità e al suo sapore. Inevitabilmente, però, a livello estetico non è piacevole vedere delle macchie gialle sul prodotto e per questo motivo, nella fase del confezionamento, le fette di questo tipo vengono scartate. Se però, a causa di una svista, finiscono in vendita, solitamente i marchi produttori consigliano di chiedere la sostituzione del prodotto.