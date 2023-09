Ritenzione idrica addio per sempre con questi esercizi facili e veloci | Perfetta per l’estate

Gli esercizi utili per combattere la ritenzione idrica, come dirle addio: poche mosse e sarai perfetta per l’estate!

Quella contro la ritenzione idrica è una battaglia che siamo in molti a combattere. Uno stile di vita sedentario, cattive abitudini alimentari ma anche un corredo genetico, eccesso di cortisolo, cambiamenti ormonali, possono essere le cause della comparsa di questo ‘inestetismo’ della pelle, che teniamo però a sottolineare quanto sia normale e comune.

Ma veniamo a noi, che cos’è la ritenzione idrica? Si tratta di un inestetismo che modifica l’aspetto della pelle che esteriormente simula l’effetto della buccia d’arancia perché dall’interno il nostro corpo tende ad accumulare liquidi che fatica a smaltire. Come cambiare le cose? Partire da una buona alimentazione è di sicuro la strada giusta da percorrere, inoltre idratarsi è altrettanto essenziale al fine di eliminare scorie e liquidi in eccesso.

Ma a queste buone pratiche che dovrebbero rientrare nella nostra routine andrebbe anche associato un allenamento fisico che ci permetta di recuperare la forma fisica. In vista dell’estate abbiamo tutti più voglia di rimboccarci le maniche, e visto che non è mai troppo tardi per iniziare vediamo quali possono essere alcuni degli esercizi utili per combattere la ritenzione idrica.

Ritenzione idrica, come eliminarla: gli esercizi per recuperare la forma fisica, ecco cosa devi fare

Ci teniamo a specificare che non esiste un allenamento mirato a migliorare una sola parte del corpo. Ma con una sana alimentazione stilata da un esperto in nutrizione e svolgendo attività fisica almeno 3 volte a settimana potremo ottenere grandi benefici. A quel punto, eliminare tracce di ritenzione idrica dal nostro corpo non sarà più un’impresa impossibile. Ma vediamo più nel dettaglio quali potrebbero essere gli esercizi efficaci da svolgere per recuperare la forma fisica.