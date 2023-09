Terra amara anticipazioni turche. Zuleyha costretta ad impiccarsi e poi le sparano

Le anticipazioni dalla Turchia di Terra Amara spoilerano delle trame davvero incredibili: Zuleyha davvero a rischio, ecco perché.

Terra Amara è diventata ormai una delle soap più famose in Italia e nel mondo: seguendo la scia del successo delle serie televisive turche uscite in precedenza, è ormai seguitissima e, le sue appassionanti trame, hanno portato alla popolarità anche gli attori che recitano come protagonisti.

Come succede per ogni serie straniera, la programmazione italiana è in ritardo rispetto a quella turca: oltre a seguire le puntate su Canale 5, gli spettatori possono così scoprire in anteprima cosa li attende nei mesi successi, soddisfacendo la loro curiosità e aumentando l’attenzione per la soap.

Stando alle anticipazioni trapelate direttamente dalla Turchia per Terra Amara, a quanto pare non finiranno i problemi per Zuleyha, davvero a rischio vita e che sarà costretta a fare proprio questo…ecco cosa succede, i colpi di scena sono dietro l’angolo e le trame davvero piene di suspance.

Terra Amara anticipazioni, Zuleyha a rischio vita: ecco come succede

Le anticipazioni sulle trame turche vedono Zuleyha uscire dal carcere ma in pericolo di vita: la Altun viene ricoverata a causa di un’intossicazione, ma vedendola come una minaccia per la relazione di Mujgan con Ylmaz la zia della dottoressa trama con la nipote di ucciderla. Travestendosi da infermiera, Behice cerca di iniettare a Zyleyha una sostanza mortale; fortunatamente, la giovane si sveglia in tempo e riesce a fermarla.

Il piano omicida non si ferma però qui: Behice continua a tramare e spinge, con uno stratagemma (una lettera falsificata rivolta ad Ylmaz) Mujgan a scagliarsi contro Zuleyha. Tra le due avviene un tragico incontro nel bosco, con Mujgan che minaccia Zuleyha con una pistola: se non s’impiccherà, sarà direttamente lei ad ucciderla con un colpo di pistola. Zuleyha, disperata, nega di aver scritto la lettera, ma la dottoressa non ci crede.

Durante la discussione, l’Hekimoglu spara un colpo e colpisce Zuleyha direttamente al cuore: il colpo sarà stato davvero mortale? Solamente nelle prossime puntate turche si scoprirà se, effettivament,e Zuleyha è davvero morta oppure se è riuscita a sopravvivere. Dopo aver sparato, Mujgan riesce a fuggire con l’aiuti di Behice: cosa succederà? La suspance è massima e i colpi di scena sembrano pronti a sconvolgere gli spettatori.