Zucchine tonde ripiene, sfiziose e saporite: ricetta economica che ti salva la cena

Facili e deliziose, le zucchine tonde ripiene le prepari in un attimo: l’idea salva cena che piacerà proprio a tutti, sono strabilianti!

Fra le tipologie di ortaggi che più amiamo cucinare e portare in tavola vi sono di sicuro le zucchine. Versatili ma soprattutto saporite, queste sono anche povere di calorie e quindi ideali per preparare piatti leggeri ma anche gustosissimi.

A seconda degli ingredienti con cui decidiamo di combinarle, possiamo portare in tavola primi piatti o anche secondi piatti dal sapore strepitoso. È questo il caso di un secondo piatto che farà venire l’appetito a tutti in tavola: prepariamo per cenale amatissime zucchine tonde ripiene, impossibile resistere a questa delizia!

Zucchine tonde ripiene, la ricetta ideale per una cena veloce e gustosa: le prepari così

Preparare le zucchine ripiene è davvero molto semplice. Bastano pochissimi ingredienti per gustare un piatto davvero delizioso. Ricche di gusto, in tavola faranno faville. La ricetta oltre che veloce è anche super economica, prepariamole insieme.

Ingredienti per 4 persone:

4 Zucchine tonde

250g di Mozzarella o Provola affumicata

200g di Prosciutto cotto a cubetti

Sale e Pepe q.b

1 Uovo

Pane grattugiato q.b

Parmigiano q.b

Olio evo q.b

Basilico q.b

1 spicchio d’Aglio

Preparazione:

Per prima cosa laviamo le zucchine , dopodiché tagliamo l’estremità che farà da ‘cappello’. Con un cucchiaio svuotiamo l’interno delle zucchine eliminando la polpa che provvediamo poi a tagliare a cubetti ed a far rosolare in una padella insieme ad un filo d’olio e l’aglio

, dopodiché tagliamo l’estremità che farà da ‘cappello’. Con un cucchiaio svuotiamo l’interno delle zucchine eliminando la polpa che provvediamo poi a tagliare a cubetti ed a far rosolare in una padella insieme ad un filo d’olio e l’aglio Quando le zucchine saranno ben dorate, insaporiamo con sale e pepe ed una volta pronte eliminiamo l’aglio e le riponiamo in una ciotola insieme ad 1 uovo , il parmigiano ed il pane grattugiato , il prosciutto e la mozzarella tagliata a cubetti insieme a qualche fogliolina di basilico fresco

, il ed il , il e la tagliata a cubetti insieme a qualche fogliolina di basilico fresco Amalgamiamo il tutto per ottenere un impasto omogeneo e provvediamo a farcire l’interno delle zucchine fino all’orlo

Aggiungiamo un filo d’olio e riponiamo le zucchine in una teglia da forno. Inforniamo e lasciamo cuocere a 180° per circa 20 minuti .

. Una volta pronte, non ci resta che portarle in tavola, saranno una vera bontà tutta da gustare!

Consiglio extra

Se non abbiamo il prosciutto o magari vogliamo ometterlo, possiamo aggiungere al ripieno 1 patata che provvediamo prima a sbollentare e poi a schiacciare per aggiungerla al composto. In quel caso potremo insaporire con aggiunta di prezzemolo o anche del rosmarino. E tu che aspetti a provarle? Te ne innamorerai!