Attenzione ai vostri bambini, ingoiano batterie e detersivi: numeri inquietanti | Cosa fare se vi succede

Numeri davvero allarmanti sulla quantità di bambini che ingoiano accidentalmente batterie e detersivi: ecco come comportarvi se succede.

Le mamme devono sempre avere tutti i sensi ben attivati, gli occhi dietro la testa e l’udito sopraffino per riuscire a tenere sotto controllo il proprio bambino sempre e comunque. Anche se siamo in casa e il bimbo è molto piccolo e lo teniamo sempre con noi, anche durante le faccende domestiche, la distrazione è sempre dietro l’angolo e basta davvero poco perché accada l’irreparabile.

I bimbi sono imprevedibili e con questa caratteristica bisogna imparare a farci i conti prima o poi. Non hanno ancora sviluppato a pieno il senso del pericolo e sta a noi difenderli e proteggerli da quello che potrebbe accadere loro di brutto, anche nel comfort della propria casa. Per esempio: sapevi che tantissimi bambini ogni giorno soffocano a causa dell’ingerimento accidentale di batterie? O vengono portati d’urgenza in ospedale per aver bevuto del detersivo?

Cosa fare se i bambini ingoiano batterie o bevono detersivi: non andare nel panico e fai così

I numeri riportati sulla quantità di bambini che ingeriscono corpi estranei o liquidi pericolosi sono allarmanti. Si potrebbe pensare che sia qualcosa di molto lontano e che non potrebbe mai accadere a noi, ma la realtà è ben diversa: i più a rischio sono i bambini sotto i 6 anni, che possono dunque camminare e allontanarsi da noi ma che esplorano il mondo attraverso la bocca. Ecco che basta un secondo di distrazione e possiamo ritrovarci su un’ambulanza con il cuore in gola.

Tra gli oggetti a cui stare più attenti ci sono sicuramente le batterie, soprattutto di piccola dimensione come le pastiglie, i detersivi o comunque i prodotti per pulire la casa, che vengono spesso tenuti in sportelli molto bassi e ad altezza bimbo e, infine, le monetine. Può capitare di dimenticarsi una monetina da qualche parte per la casa, magari anche per terra ed ecco che il bimbo vede qualcosa di scintillante e pensa bene di metterlo in bocca. Soffocare è un attimo.

In Italia dal 2015 ci sono stati ben due casi di morte per soffocamento dovuta all’ingestione di un corpo estraneo e ce ne sono stati ben 30 negli Stati Uniti negli ultimi dieci anni. Numeri che sono del tutto allarmanti e che disegnano una situazione grave su questo versante. Non lasciate mai soli i bambini, nemmeno per qualche minuto, potreste pentirvene per tutta la vita.